Разом із Сідні Свіні: Олександр Рудинський зіграє в екранізації аніме від Netflix

Український актор Олександр Рудинський приєднався до акторського складу нового фільму від Netflix за культовим аніме Gundam. У стрічці він зіграє разом із відомими голлівудськими акторами, зокрема зі Сідні Свіні та Джейсоном Айзексом.

Йдеться про кіноадаптацію відомої японської аніме-франшизи Gundam, яка отримає формат лайв-екшен фільму, повідомили Netflix в соцмережі X. Інформація про участь актора з’явилася після офіційного анонсу Netflix, де було оприлюднено список акторів майбутньої стрічки.

Рудинський зазначений поряд із низкою відомих міжнародних зірок. Зокрема, до акторського складу увійшли Сідні Свіні, Джейсон Айзекс, Ноа Сентінео, Джексон Вайт, Джейвон Волтон, Майкл Мандо, Джемма Чуа-Тран, Шіолі Куцуна, Нонсо Анозіє та Іда Брук. Таким чином, український актор працюватиме разом із представниками світового кінематографа.

Відео дня

Майбутній фільм створюється за мотивами франшизи Gundam, яка є однією з найвідоміших у японській попкультурі. Вона розпочалася ще у 1979 році з аніме Mobile Suit Gundam і згодом перетворилася на масштабний медіапроєкт із десятками серіалів, фільмів, манґи та відеоігор.

Сюжет стрічки розгортатиметься навколо протистояння пілотів бойових роботів на тлі війни між Землею та космічними колоніями. Деталі історії наразі не розкриваються, однак відомо, що проєкт перебуває на етапі виробництва. Askmv розповідає про ворогуючих пілотів-мехів, які воюють на протилежних сторонах багаторічної війни між Землею та її колишніми космічними колоніями. Зміна альянсів та зростаюча загроза ставлять їх на шлях зіткнення один з одним, і вони опиняються втягнутими у небезпечну гонку серед зірок, яка може вирішити долю людства, повідомляє Deadline.

Режисером фільму виступає Джим Мікл, а виробництвом займаються Legendary Pictures та Bandai Namco Filmworks. Дистрибуцією займається Netflix, який отримав права на показ стрічки. Олександр Рудинський уже має досвід участі в міжнародних проєктах і відомий ролями в українських фільмах і серіалах. Його участь у Gundam стане одним із найбільших проєктів у кар’єрі актора. Дата прем’єри фільму поки що не оголошена.

