Вместе с Сидни Суини: Александр Рудинский сыграет в экранизации аниме от Netflix

Украинский актер Александр Рудинский присоединился к актерскому составу нового фильма от Netflix по культовому аниме Gundam. В ленте он сыграет вместе с известными голливудскими актерами, в частности с Сидни Суини и Джейсоном Айзексом.

Речь идет о киноадаптации известной японской аниме-франшизы Gundam, которая получит формат лайв-экшен фильма, сообщили Netflix в соцсети X. Информация об участии актера появилась после официального анонса Netflix, где был обнародован список актеров будущей ленты.

Рудинский указан рядом с рядом известных международных звезд. В частности, в актерский состав вошли Сидни Суини, Джейсон Айзекс, Ноа Сентинео, Джексон Уайт, Джейвон Уолтон, Майкл Мандо, Джемма Чуа-Тран, Шиоли Куцуна, Нонсо Анозие и Ида Брук. Таким образом, украинский актер будет работать вместе с представителями мирового кинематографа.

Будущий фильм создается по мотивам франшизы Gundam, которая является одной из самых известных в японской поп-культуре. Она началась еще в 1979 году с аниме Mobile Suit Gundam и впоследствии превратилась в масштабный медиапроект с десятками сериалов, фильмов, манги и видеоигр.

Сюжет ленты будет разворачиваться вокруг противостояния пилотов боевых роботов на фоне войны между Землей и космическими колониями. Детали истории пока не раскрываются, однако известно, что проект находится на этапе производства. Askmv рассказывает о враждующих пилотах-мехов, которые воюют на противоположных сторонах многолетней войны между Землей и ее бывшими космическими колониями. Смена альянсов и растущая угроза ставят их на путь столкновения друг с другом, и они оказываются втянутыми в опасную гонку среди звезд, которая может решить судьбу человечества, сообщает Deadline.

Режиссером фильма выступает Джим Микл, а производством занимаются Legendary Pictures и Bandai Namco Filmworks. Дистрибуцией занимается Netflix, который получил права на показ ленты. Александр Рудинский уже имеет опыт участия в международных проектах и известен ролями в украинских фильмах и сериалах. Его участие в Gundam станет одним из крупнейших проектов в карьере актера. Дата премьеры фильма пока не объявлена.

