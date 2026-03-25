Netflix подал заявку на регистрацию товарного знака в России, — росСМИ

Netflix хочет зарегистрировать в России одноименный товарный знак. Соответствующую заявку американский стриминговый сервис подал в "Роспатент" 23 марта.

После этой регистрации компания из США сможет, в том числе, создавать и производить фильмы и другую кинопродукцию в РФ. Об этом пишет российское информационное агентство ТАСС.

В сообщении россиян говорится, что заявку подала из США компания Netflix, Inc.

"Товарный знак планируют зарегистрировать по четырем классам (№ 9, 35, 38, 41) международной классификации товаров и услуг (МКТУ), куда входят загружаемые программы и приложения для доступа к развлекательному контенту и онлайн-средам, маркетинговое продвижение развлекательных проектов, кинофильмов, создание, производство и распространение аудиовизуальной продукции, включая фильмы", — сообщают пропагандистские СМИ России.

Netflix подал заявку на регистрацию в России

Стоит отметить, что в 2022 году американский стриминговый сервис Netflix объявил о выходе с российского рынка из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

