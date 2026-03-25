Netflix подав заявку на реєстрацію товарного знаку в Росії, — росЗМІ

Netflix хоче зареєструвати в Росії однойменний товарний знак. Відповідну заявку американський стрімінговий сервіс подав до "Роспатенту" 23 березня.

Після цієї реєстрації компанія із США зможе, в тому числі, створювати та виробляти фільми й іншу кінопродукцію в РФ. Про це пише російське інформаційне агенство ТАСС.

У повідомленні росіян ідеться, що заявку подала зі США компанія Netflix, Inc.

"Товарний знак планують зареєструвати за чотирма класами (№ 9, 35, 38, 41) міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), куди входять завантажувані програми та додатки для доступу до розважального контенту та онлайн-середовищ, маркетингове просування розважальних проєктів, кінофільмів, створення, виробництво та розповсюдження аудіовізуальної продукції, включаючи фільми", — повідомляють пропагандистські ЗМІ Росії.

Відео дня

Варто зазначити, що у 2022 році американський стрімінговий сервіс Netflix оголосив про вихід з російського ринку через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Зняття санцій з Росії

Нагадаємо, що США офіційно зняли заборону на продаж російської нафти. Уряд США офіційно дозволив відвантажувати та продавати російську нафту та нафтопродукти, що зафіксовано у відповідній ліцензії №134 від 12 березня. У документі сказано, що дозволи будуть діяти до 11 квітня 2026 року. Вони стосуються навіть тієї нафти, яка належить компаніям, що вже перебувають під жорсткими санкціями США.

Також Фокус писав, що ЄС відклав план щодо заборони російської нафти. Прийняття повної заборони на ввезення російської нафти до Європейського Союзу відклали на невизначений час. Причиною стала війна на Близькому Сході, нестабільні ціни і суперечки довкола нафтопроводу "Дружба".