Билык отказалась от роли в сериале Netflix: что произошло (фото)
Украинская модель Екатерина Билык отказалась от участия в проекте Netflix из-за неприемлемого для нее содержания сценария. По ее словам, предложенная роль не соответствовала ее ценностям и представлению об образе современной женщины.
Билык получила приглашение присоединиться к сериалу, посвященному так называемой "восточноевропейской элите", где сюжет сочетал криминальные мотивы и провокационный стиль жизни героев. Об этом она сообщила в интервью для канала D1, где подробно объяснила причины своего решения.
Съемки планировали проводить в Чехии, Польше и Словакии, а сама модель рассматривалась на одну из ролей. Она даже имела возможность лично пообщаться с режиссером и обсудить детали сценария.
После ознакомления с материалом Билык решила отказаться от сотрудничества. Ее возмутило то, как в проекте изображали женщин из Восточной Европы, в частности украинок.
"Я не хочу поддерживать или популяризировать образ, который искажает реальность об украинках и женщинах из Восточной Европы в целом. У меня другое видение — сильная, умная, самостоятельная женщина", — сказала она.
Что известно о Екатерине Билык
- Модель и блогер с достаточно большой аудиторией в соцсетях.
- Победительница титула Miss Supranational Ukraine 2025 и участница международного финала (вошла в топ-12).
- Представляла Украину на различных мировых конкурсах красоты.
- Известна также социальными инициативами — например, раздавала тысячи белых роз в Киеве как символ поддержки людей.
- Активно поддерживает благотворительные проекты и ВСУ.
Напомним, ранее Фокус писал:
- Что известно о дочери Сумской, которая собирала деньги на паспорт РФ.
- Актриса, которую записали в любовницы Цимбалюка, удивила признанием.
Кроме того, некогда непревзойденная девушка Бонда в 90 лет стала отшельницей.