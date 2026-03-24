Актриса, которую записали в любовницы Цимбалюка, удивила признанием

Украинская актриса Елена Светлицкая прокомментировала слухи о возможном романе с Тарасом Цимбалюком. Она подчеркнула, что сейчас не состоит в браке и считает себя свободной.

В интервью программе "Тур звездами" актриса объяснила, что может говорить только о собственном статусе, тогда как ее коллега — о своем. По ее словам, отсутствие брака дает основания считать себя открытой к новым отношениям.

"Я могу говорить только о себе, Тарас Цимбалюк — о себе. Могу сказать, что я не замужем. И пока я не замужем, можно сказать, что я свободна", — отметила актриса.

В то же время Светлицкая подчеркнула, что ее бывший муж Николай Светлицкий до сих пор занимает особое место в ее жизни. Она отметила, что именно с ним связаны самые важные и яркие моменты, а также добавила, что поддерживает с ним общение: "Это человек, с которым я пережила самые яркие и важные моменты в своей жизни. Конечно, я с ним общаюсь".

Відео дня

Актриса также призналась, что неоднократно сожалела о разводе, однако подчеркнула, что попыток возобновить отношения не было. Она объяснила это тем, что решение в тот период было единственно возможным и его следует принимать как часть жизненного опыта.

"Попыток вернуться не было, но, знаете, мы не можем поступить иначе в тот момент, когда мы это переживаем. Если тогда было принято такое решение, значит, тогда мы не могли поступить иначе. Поэтому нужно принимать всё, как есть, и идти дальше. Значит, такие кармические уроки я должна пройти и такие выводы сделать в своей жизни", — сказала артистка.

На вопрос о возможном воссоединении с бывшим мужем Светлицкая отметила, что пока не чувствует предпосылок для этого: "Не знаю, пока такого ощущения нет, к сожалению".

