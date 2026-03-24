Акторка, яку записали в коханки Цимбалюка, здивувала зізнанням

Українська актриса Олена Світлицька прокоментувала чутки про можливий роман із Тарасом Цимбалюком. Вона наголосила, що наразі не перебуває у шлюбі й вважає себе вільною.

В інтерв’ю програмі "Тур зірками" актриса пояснила, що може говорити лише про власний статус, тоді як її колега – про свій. За її словами, відсутність шлюбу дає підстави вважати себе відкритою до нових стосунків.

"Я можу говорити тільки про себе, Тарас Цимбалюк – про себе. Можу сказати, що я не заміжня. І поки я не заміжня, можна сказати, що я вільна", — зазначила акторка.

Водночас Світлицька підкреслила, що її колишній чоловік Микола Світлицький і досі займає особливе місце в її житті. Вона зауважила, що саме з ним пов’язані найважливіші та найяскравіші моменти, а також додала, що підтримує з ним спілкування: "Це чоловік, з яким я пережила найяскравіші та найважливіші моменти у своєму житті. Звичайно, я з ним спілкуюся".

Актриса також зізналася, що неодноразово шкодувала про розлучення, однак підкреслила, що спроб відновити стосунки не було. Вона пояснила це тим, що рішення в той період було єдино можливим і його слід приймати як частину життєвого досвіду.

"Спроб повернутися не було, але, знаєте, ми не можемо вчинити інакше в той момент, коли ми це переживаємо. Якщо тоді було прийнято таке рішення, значить, тоді ми не могли вчинити інакше. Тому потрібно приймати все, як є, і йти далі. Значить, такі кармічні уроки я повинна пройти і такі висновки зробити у своєму житті", — сказала артистка.

На запитання про можливе возз’єднання з колишнім чоловіком Світлицька зазначила, що наразі не відчуває передумов для цього: "Не знаю, поки що такого відчуття немає, на жаль".

