Олена Світлицька нарешті відповіла, чи крутить роман з Тарасом Цимбалюком (відео)
Українська акторка театру і кіно прокоментувала чутки про можливий роман із актором Тарасом Цимбалюком, якого називають одним із найзавидніших холостяків країни. Артистка нарешті відповіла на питання, чи вони з Тарасом у стосунках.
Питання акторці поставила блогерка Ангеліна Пічик. У відповідь Світлицька наголосила, що нині не хоче публічно обговорювати особисте. Відео з Світлицькою з'явилось в Instagram.
"Ви знаєте, коли я була одружена, я завжди показувала все своє особисте життя. Зараз я хочу, щоб все-таки особисте залишалося особистим. Тому — не коментую ці чутки", — заявила Світлицька.
Водночас акторка поділилася своїм баченням того, яким має бути чоловік, із яким вона могла б будувати стосунки. За її словами, ключовим у парі є взаємне почуття.
"Він повинен бути коханим, в першу чергу. Головне, щоб я його кохала".
Окрім цього, Світлицька розповіла про мотиваційну пораду, яка нещодавно справила на неї враження. За словами акторки, вона почула її від священника в церкві.
"Священик у церкві сказав одну просту, але важливу фразу: "Роби те, що повинен. Щоранку прокидайся, застеляй ліжко, вмивайся, снідай, займися спортом і роби маленькі кроки до своєї мрії", — розповіла Олена.
