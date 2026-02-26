Цимбалюк писав Надін, але залишився без відповіді: "Вибач, котику"

Переможниця 14-го сезону романтичного реаліті "Холостяк" Надін Головчук розповіла, чи спілкується з головним героєм шоу Тарасом Цимбалюком після зйомок.

Виявилося, що актор робив спроби зв'язатися з Надін після свого скандального інтерв'ю і пост-шоу. Про це модель з Хмельницького розповіла в інтерв'ю Ксенії Щербач напередодні.

Тарас Цимбалюк звʼязувався з Надін

За словами переможниці "Холостяка", розрив з Тарасом дався їй нелегко, але вона знайшла сили закрити цю главу і рухатися далі.

"Дякую, що це закінчилося так і не пішло кудись далі. Так, мені було боляче. Поболіло. Був певний період часу, коли це боліло. Потім я цю книгу закрила, відставила і зрозуміла, що це не моя відповідальність. Розповідати все, щоб комусь довести, не хочу. Я знаю, що було між нами. Якщо він вважав за потрібне зробити так — це характеризує тільки його, не мене", — каже Надін.

Відео дня

Ба більше, модель з Хмельницького розповіла про спроби Тараса зв'язатися з нею.

"До пост-шоу я думала, що ми залишимося в хороших стосунках, тому що я не з тих людей, які люблять все "рубати", залишати поганий слід. Тому я нічого такого не говорила. А після Нового року отримувала голосові повідомлення, але я побачила, яке ставлення до мене було до пост-шоу, на пост-шоу, а після — вибач, котику, у мене теж є свій характер. Тому я навіть не слухала, я прочитала, щоб людина бачила, і все", — сказала переможниця "Холостяка".

Надін додала, що вони не бачилися з Тарасом після пост-шоу, але не виключає, що це може статися.

Цимбалюк та Головчук зустрічалися після "Холостяка" Фото: СТБ

"Холостяк-14" — фінал сезону

В останньому випуску "Холостяка" Тарас Цимбалюк зробив свій остаточний вибір — переможницею 14-го сезону стала модель з Хмельницького Надін Головчук. А Анастасія Половинкіна, проєктна менеджерка з Києва, яка працює у сфері мілтеку, за крок до закінчення шоу отримала відмову.

Втім, на пост-шоу стало відомо, що Тарас та Надін більше не разом.

