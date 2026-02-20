Фіналістка "Холостяка" показала свою квартиру в центрі Києва (фото)

Фіналістка романтичного реаліті-шоу "Холостяк-14" Анастасія Половинкіна показала свою орендовану квартиру в центрі Києва за тисячу доларів.

Менеджерка орендує квартиру в столиці, але там часто немає світла, не працює ліфт. Особистим простором Настя поділилася у проєкті "По хатах".

Половинкіна показала свою квартиру

Фіналістка "Холостяка" живе на 24-му поверсі та зізналася, що в квартирі на 24-му поверсі часто немає світла, води та не працює ліфт. Тому в неї навіть постійно набрана ванна з водою.

Попри це, Настя не планує змінювати житло. Вона звикла до району, а поруч є парк, де вона гуляє зі своїм домашнім улюбленцем.

В оселі Половинкіної багато картин та фото. До того ж, вона вчить англійську за постерами, розклеєними по квартирі.

Квартира Половинкіної Фото: YouTube

Кухня Половинкіної Фото: YouTube

Спальня Половинкіної Фото: YouTube

Деталі квартири

У холодильнку блогерки є домашня нутела, зроблена її мамою, багато коли, відварені яйця, гречка. Також є багато банок, які вона збирає по знайомих, щоб потім робити свічки.

Настя прибирає переважно сама, особливо любить це робити за допомогою швабри.

Також Половинкіна зізналася, що мріє про власний будинок, схожий на той, що був у фільмі "Сутінки" — посеред лісу.

Квартира Половинкіної Фото: YouTube

Гардероб Половинкіної Фото: YouTube

