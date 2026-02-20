Финалистка "Холостяка" показала свою квартиру в центре Киева (фото)

Финалистка романтического реалити-шоу "Холостяк-14" финалистка романтического реалити-шоу "Холостяк-14" Анастасия Половинкина показала свою арендованную квартиру в центре Киева за тысячу долларов.

Менеджер арендует квартиру в столице, но там часто нет света, не работает лифт. Личным пространством Настя поделилась в проекте "По хатам".

Половинкина показала свою квартиру

Финалистка "Холостяка" живет на 24-м этаже и призналась, что в квартире на 24-м этаже часто нет света, воды и не работает лифт. Поэтому у нее даже постоянно набрана ванна с водой.

Несмотря на это, Настя не планирует менять жилье. Она привыкла к району, а рядом есть парк, где она гуляет со своим домашним любимцем.

В доме Половинкиной много картин и фото. К тому же, она учит английский по постерам, расклеенным по квартире.

Квартира Половинкиной Фото: YouTube

Кухня Половинкиной Фото: YouTube

Спальня Половинкиной Фото: YouTube

Детали квартиры

В холодильнике блогерши есть домашняя нутела, сделанная ее мамой, много колы, отварные яйца, гречка. Также есть много банок, которые она собирает по знакомым, чтобы потом делать свечи.

Відео дня

Настя убирает преимущественно сама, особенно любит это делать с помощью швабры.

Также Половинкина призналась, что мечтает о собственном доме, похожем на тот, что был в фильме "Сумерки" — посреди леса.

Квартира Половинкиной Фото: YouTube

Гардероб Половинкиной Фото: YouTube

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Анастасия Половинкина в очередной раз намекнула на отношения с певцом Виталием Островским.

Финалистка 14-го сезона романтического реалити, которую в финале не выбрал главный герой шоу Тарас Цимбалюк, слетела в кювет по дороге в родной Харьков.

Кроме того, Половинкина призналась, что после съемок "Холостяка" общается с главным героем проекта. Они иногда видятся.