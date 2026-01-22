"Не хотели говорить на камеру": Половинкина раскрыла правду об отношениях с Цимбалюком (фото)

Проектная менеджер Анастасия Половинкина призналась, что после съемок "Холостяка" общается с главным героем проекта Тарасом Цимбалюком. Они иногда видятся и общаются в телефонном режиме.

Анастасия пришла на интервью к Славе Демину после Надин Головчук и Ирины Пономаренко. Девушка ответила на часто задаваемые вопросы зрителей шоу.

Половинкина о последнем свидании с Тарасом

Ранее победительница "Холостяка" Надин Головчук якобы намекнула, что у Анастасии были близкие отношения с Тарасом после последнего свидания.

"Таких вопросов очень много и у меня в директе. Людям это интересно. Я их понимаю. Потому что для них эта история не завершилась. Я могу сказать так, что этих людей не было с нами. То есть Надин также свечу там не держала. Ее не было в то время с нами в номере", — отметила Половинкина.

Когда команда ушла, они с Тарасом остались вдвоем и много общались.

"О жизни, о ценностях, о друзьях, кто как отдыхает. Все то, что мы не хотели говорить на камеру или то, что не хотели, чтобы слышала команда. Пили, общались, смеялись", — вспоминает девушка.

На прямой вопрос Демина, было ли что-то между ней и Тарасом на проекте, Анастасия ответила "нет".

В частности, ей странно, что Надин вообще комментировала такую тему.

Также Демин напомнил, что Тарас и Анастасия виделись в Буковеле в декабре.

"Мы виделись. Мы общаемся по теме. Что-то комментируем в инстаграме друг другу. Общаемся в телефонном режиме просто, как люди, которые прошли какой-то путь за эти три месяца", — ответила финалистка шоу.

Тарас Цимбалюк и Анастасия Половинкина Фото: taras.tsymbaliuk\Instagram

Анастасия ответила, что в Буковеле они просто встретились, когда актер был со своей компанией, а она — со своей.

"О чем-то более душевном таком мы не общаемся", — сказала Половинкина.

Также, по словам Насти, ее влюбленность в Тараса уже прошла.

"Где-то через месяц. То есть ты возвращаешься в свою жизнь. Ты понимаешь, что ты не нравишься человеку. Плюс, я же не знала, он с Надин, или он не с Надин. Я ему не писала сама. Он тоже подумал, что мне надо дистанция. Я сходила к психологу", — говорит финалистка "Холостяка".

Тарас Цимбалюк и Анастасия Половинкина Фото: taras.tsymbaliuk\Instagram

Анастасия Половинкина — проектная менеджер из Киева, которая работает в сфере милтека. За шаг до окончания "Холостяка" она получила отказ от Тараса Цимбалюка. Актер выбрал модель Надин Головчук, однако пара уже не вместе.

