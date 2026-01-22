"Не хотели говорить на камеру": Половинкина раскрыла правду об отношениях с Цимбалюком (фото)
Проектная менеджер Анастасия Половинкина призналась, что после съемок "Холостяка" общается с главным героем проекта Тарасом Цимбалюком. Они иногда видятся и общаются в телефонном режиме.
Анастасия пришла на интервью к Славе Демину после Надин Головчук и Ирины Пономаренко. Девушка ответила на часто задаваемые вопросы зрителей шоу.
Половинкина о последнем свидании с Тарасом
Ранее победительница "Холостяка" Надин Головчук якобы намекнула, что у Анастасии были близкие отношения с Тарасом после последнего свидания.
"Таких вопросов очень много и у меня в директе. Людям это интересно. Я их понимаю. Потому что для них эта история не завершилась. Я могу сказать так, что этих людей не было с нами. То есть Надин также свечу там не держала. Ее не было в то время с нами в номере", — отметила Половинкина.
Когда команда ушла, они с Тарасом остались вдвоем и много общались.
"О жизни, о ценностях, о друзьях, кто как отдыхает. Все то, что мы не хотели говорить на камеру или то, что не хотели, чтобы слышала команда. Пили, общались, смеялись", — вспоминает девушка.
На прямой вопрос Демина, было ли что-то между ней и Тарасом на проекте, Анастасия ответила "нет".
В частности, ей странно, что Надин вообще комментировала такую тему.
Также Демин напомнил, что Тарас и Анастасия виделись в Буковеле в декабре.
"Мы виделись. Мы общаемся по теме. Что-то комментируем в инстаграме друг другу. Общаемся в телефонном режиме просто, как люди, которые прошли какой-то путь за эти три месяца", — ответила финалистка шоу.
Анастасия ответила, что в Буковеле они просто встретились, когда актер был со своей компанией, а она — со своей.
"О чем-то более душевном таком мы не общаемся", — сказала Половинкина.
Также, по словам Насти, ее влюбленность в Тараса уже прошла.
"Где-то через месяц. То есть ты возвращаешься в свою жизнь. Ты понимаешь, что ты не нравишься человеку. Плюс, я же не знала, он с Надин, или он не с Надин. Я ему не писала сама. Он тоже подумал, что мне надо дистанция. Я сходила к психологу", — говорит финалистка "Холостяка".
Анастасия Половинкина — проектная менеджер из Киева, которая работает в сфере милтека. За шаг до окончания "Холостяка" она получила отказ от Тараса Цимбалюка. Актер выбрал модель Надин Головчук, однако пара уже не вместе.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Тарас Цимбалюк продолжает подогревать слухи о романе со своей коллегой и подругой, актрисой Еленой Светлицкой.
- Надин Головчук раскрыла правду об отношениях с актером.
Кроме того, Фокус рассказывал, что происходит за кулисами "Холостяка" и сколько заработал сам Цимбалюк.