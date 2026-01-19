"Санта Барбара": Цимбалюк подогревает слухи о романе с известной актрисой (фото)

Украинский актер и герой 14-го сезона шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк продолжает подогревать слухи о романе со своей коллегой и подругой, актрисой Еленой Светлицкой.

В Instagram Цимбалюк поделился очередным видео, на котором едет с Еленой в машине. Актриса расплакалась, когда услышала песню.

"Ценить каждое мгновение", — лаконично написал Тарас, а в комментариях тем временем активно начали обсуждать увиденное.

Елена Светлицкая Фото: Instagram

Реакция сети

Подписчики Цимбалюка пошутили, что не успевают за развитием его личной жизни:

"Даже "Санта Барбара курит" новый сериал "Великолепный век. Султан Цимбалан".

"Это замечательно. Рада за Вас и Вашу вторую половинку".

"А Денисенко уже не ставит сердечки под каждым постом. Главное, чтобы были счастливы, хотя охваты сами себя не сделают".

"Тригерит эта вся история, надуманная или реальная. Блин, зачем я того Холостяка смотрела, теперь на Цимбалюка харюсь вместо того чтобы смотреть с кайфом, как раньше".

Тарас Цимбалюк: личная жизнь

Актер недавно хоть и искал любовь на проекте "Холостяк" и вроде как ее нашел, однако не остался с победительницей шоу Надин Головчук. По словам модели, они несколько раз виделись после съемок, а в один момент Цимбалюк закончил их отношения голосовым сообщением.

До этого актер встречался с бизнесвумен Светланой Готочкиной. А еще раньше был женат на визажистке Тине Антоненко и своей одногруппнице в студенческие годы.

Что касается Светлицкой, то ходили слухи, будто они уже встречались, а Елена даже ушла от мужа к Тарасу. Впрочем, официально это не было подтверждено.

