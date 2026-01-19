"Санта Барбара": Цимбалюк подогревает слухи о романе с известной актрисой (фото)
Украинский актер и герой 14-го сезона шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк продолжает подогревать слухи о романе со своей коллегой и подругой, актрисой Еленой Светлицкой.
В Instagram Цимбалюк поделился очередным видео, на котором едет с Еленой в машине. Актриса расплакалась, когда услышала песню.
"Ценить каждое мгновение", — лаконично написал Тарас, а в комментариях тем временем активно начали обсуждать увиденное.
Реакция сети
Подписчики Цимбалюка пошутили, что не успевают за развитием его личной жизни:
- "Даже "Санта Барбара курит" новый сериал "Великолепный век. Султан Цимбалан".
- "Это замечательно. Рада за Вас и Вашу вторую половинку".
- "А Денисенко уже не ставит сердечки под каждым постом. Главное, чтобы были счастливы, хотя охваты сами себя не сделают".
- "Тригерит эта вся история, надуманная или реальная. Блин, зачем я того Холостяка смотрела, теперь на Цимбалюка харюсь вместо того чтобы смотреть с кайфом, как раньше".
Тарас Цимбалюк: личная жизнь
Актер недавно хоть и искал любовь на проекте "Холостяк" и вроде как ее нашел, однако не остался с победительницей шоу Надин Головчук. По словам модели, они несколько раз виделись после съемок, а в один момент Цимбалюк закончил их отношения голосовым сообщением.
До этого актер встречался с бизнесвумен Светланой Готочкиной. А еще раньше был женат на визажистке Тине Антоненко и своей одногруппнице в студенческие годы.
Что касается Светлицкой, то ходили слухи, будто они уже встречались, а Елена даже ушла от мужа к Тарасу. Впрочем, официально это не было подтверждено.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Тарас Цимбалюк появился на публике вместе с Еленой Светлицкой, с которой ему ранее приписывали роман.
- Финалистка "Холостяка" Надин Головчук раскрыла правду об отношениях с Тарасом.
Кроме того, Фокус рассказывал, что происходит за кулисами "Холостяка" и сколько заработал Цимбалюк.