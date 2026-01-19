"Санта Барбара": Цимбалюк підігріває чутки про роман з відомою акторкою (фото)

Український актор та герой 14-го сезону шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк продовжує підігрівати чутки про роман зі своєю колегою та подругою, акторкою Оленою Світлицькою.

В Instagram Цимбалюк поділився черговим відео, на якому їде з Оленою в машині. Акторка розплакалася, коли почула пісню.

"Цінувати кожну мить", — лаконічно написав Тарас, а в коментарях тим часом активно почали обговорювати побачене.

Олена Світлицька Фото: Instagram

Реакція мережі

Підписники Цимбалюка пожартували, що не встигають за розвитком його особистого життя:

"Навіть "Санта Барбара курить" новий серіал "Величне століття. Султан Цимбалан".

"Це чудово. Рада за Вас і Вашу другу половинку".

"А Денисенко вже не ставе сердечка під кожним постом. Головне, щоб були щасливі, хоча охоплення самі себе не зроблять".

"Тригерить оця вся історія, надумана чи реальна. Блін, нащо я того Холостяка дивилась, тепер на Цимбалюка харюсь замість того щоб дивитись з кайфом, як раніше".

Відео дня

Тарас Цимбалюк: особисте життя

Актор нещодавно хоч і шукав кохання на проєкті "Холостяк" і наче як його знайшов, проте не залишився з переможницею шоу Надін Головчук. За словами моделі, вони кілька разів бачилися після зйомок, а в один момент Цимбалюк закінчив їхні стосунки голосовим повідомленням.

До цього актор зустрічався з бізнесвумен Світланою Готочкіною. А ще раніше був одружений з візажисткою Тіною Антоненко та своєю одногрупницею в студентські роки.

Щодо Світлицької, то ходили чутки, начебто вони вже зустрічалися, а Олена навіть пішла від чоловіка до Тараса. Втім, офіційно це не було підтверджено.

