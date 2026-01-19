Підтримайте нас RU
"Санта Барбара": Цимбалюк підігріває чутки про роман з відомою акторкою (фото)

Тарас Цимбалюк підігріває чутки про роман з оленою світлицькою
Тарас Цимбалюк | Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Український актор та герой 14-го сезону шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк продовжує підігрівати чутки про роман зі своєю колегою та подругою, акторкою Оленою Світлицькою.

В Instagram Цимбалюк поділився черговим відео, на якому їде з Оленою в машині. Акторка розплакалася, коли почула пісню.

"Цінувати кожну мить", — лаконічно написав Тарас, а в коментарях тим часом активно почали обговорювати побачене.

Реакція мережі

Підписники Цимбалюка пожартували, що не встигають за розвитком його особистого життя:

  • "Навіть "Санта Барбара курить" новий серіал "Величне століття. Султан Цимбалан".
  • "Це чудово. Рада за Вас і Вашу другу половинку".
  • "А Денисенко вже не ставе сердечка під кожним постом. Головне, щоб були щасливі, хоча охоплення самі себе не зроблять".
  • "Тригерить оця вся історія, надумана чи реальна. Блін, нащо я того Холостяка дивилась, тепер на Цимбалюка харюсь замість того щоб дивитись з кайфом, як раніше".
Тарас Цимбалюк: особисте життя

Актор нещодавно хоч і шукав кохання на проєкті "Холостяк" і наче як його знайшов, проте не залишився з переможницею шоу Надін Головчук. За словами моделі, вони кілька разів бачилися після зйомок, а в один момент Цимбалюк закінчив їхні стосунки голосовим повідомленням.

До цього актор зустрічався з бізнесвумен Світланою Готочкіною. А ще раніше був одружений з візажисткою Тіною Антоненко та своєю одногрупницею в студентські роки.

Щодо Світлицької, то ходили чутки, начебто вони вже зустрічалися, а Олена навіть пішла від чоловіка до Тараса. Втім, офіційно це не було підтверджено.

Крім того, Фокус розповідав, що відбувається за лаштунками "Холостяка" і скільки заробив Цимбалюк.