"Не хотіли говорити на камеру": Половинкіна розкрила правду про стосунки з Цимбалюком (фото)

Проєктна менеджерка Анастасія Половинкіна зізналася, що після зйомок "Холостяка" спілкується з головним героєм проєкту Тарасом Цимбалюком. Вони інколи бачаться та комунікують у телефонному режимі.

Анастасія прийшла на інтервʼю до Слави Дьоміна після Надін Головчук та Ірини Пономаренко. Дівчина відповіла на поширені запитання глядачів шоу.

Половинкіна про останнє побачення з Тарасом

Раніше переможниця "Холостяка" Надін Головчук начебто натякнула, що в Анастасії були близькі стосунки з Тарасом після останнього побачення.

"Таких питань дуже багато і в мене в діректі. Людям це цікаво. Я їх розумію. Бо для них ця історія не завершилась. Я можу сказати так, що цих людей не було з нами. Тобто Надін також свічку там не тримала. Її не було в той час з нами в номері", — наголосила Половинкіна.

Коли команда пішла, вони з Тарасом залишились вдвох та багато спілкувались.

"Про життя, про цінності, про друзів, хто як відпочиває. Усе те, що ми не хотіли говорити на камеру або те, що не хотіли, щоб чула команда. Пили, спілкувались, сміялись", — пригадує дівчина.

На пряме запитання Дьоміна, чи було щось між нею та Тарасом на проєкті, Анастасія відповіла "ні".

Зокрема, їй дивно, що Надін узагалі коментувала таку тему.

Також Дьомін нагадав, що Тарас та Анастасія бачились в Буковелі в грудні.

"Ми бачились. Ми спілкуємось по темі. Щось коментуємо в інстаграмі одне одному. Спілкуємось в телефонному режимі просто, як люди, котрі пройшли якийсь шлях за ці три місяці", — відповіла фіналістка шоу.

Тарас Цимбалюк та Анастасія Половинкіна Фото: taras.tsymbaliuk\Instagram

Анастасія відповіла, що в Буковелі вони просто зустрілися, коли актор був зі своєю компанією, а вона — зі своєю.

"Про щось душевше таке ми не спілкуємось", — сказала Половинкіна.

Також, за словами Насті, її закоханість у Тараса вже пройшла.

"Десь за місяць. Тобто ти повертаєшся в своє життя. Ти розумієш, що ти не подобаєшся людині. Плюс, я ж не знала, чи він з Надін, чи він не з Надін. Я йому не писала сама. Він теж подумав, що мені треба дистанція. Я сходила до психолога", — каже фіналістка "Холостяка".

Тарас Цимбалюк та Анастасія Половинкіна Фото: taras.tsymbaliuk\Instagram

Анастасія Половинкіна — проєктна менеджерка з Києва, яка працює у сфері мілтеку. За крок до закінчення "Холостяка" вона отримала відмову від Тараса Цимбалюка. Актор обрав модель Надін Головчук, проте пара вже не разом.

