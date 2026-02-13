"Тарас, я до сих пор не могу тебя забыть": финалистка "Холостяка" заявила о своих чувствах
Финалистка 14-го сезона "Холостяка", главным героем которого был актер Тарас Цимбалюк, Анастасия Половинкина подтвердила отношения с певцом Виталием Островским.
Она опубликовала в Instagram пост с фото, на котором сидит на коленях артиста и улыбается. Интересно, что Анастасия уже удалила его.
Половинкина подтвердила отношения с Островским
"Теперь официально", — загадочно написала Настя.
Впрочем, финалистка реалити-шоу от СТБ не добавила никаких деталей. Ранее они с Островским уже не раз делились совместным контентом, подогревая слухи о романе, но официально этого не подтверждали.
Половинкина обратилась к Цимбалюку
"Я пока не комментирую все, что происходит в моей личной жизни. И этому меня научил проект "Холостяк", — сказала Настя в последнем интервью.
Интересно, что почти одновременно с постом-подтверждением романа появилась загадочная стори Насти со словами, обращенными к Цимбалюку.
"Тарас, я до сих пор не могу тебя забыть", — написала публично финалистка "Холостяка".
Впрочем, герой реалити не отреагировал на слова участницы, которую он не выбрал в финале (по крайней мере публично).
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Победительница 13-го сезона реалити "Холостяк" Инна Белень рассекретила пол своего первенца.
- В сети активно обсуждали возможные отношения Половинкиной с украинским певцом Виталием Островским.
Кроме того, Анастасия Половинкина призналась, что после съемок "Холостяка" общается с главным героем проекта Тарасом Цимбалюком. Они иногда видятся и общаются в телефонном режиме.