"Тарас, я до сих пор не могу тебя забыть": финалистка "Холостяка" заявила о своих чувствах

Финалистка 14-го сезона "Холостяка", главным героем которого был актер Тарас Цимбалюк, Анастасия Половинкина подтвердила отношения с певцом Виталием Островским.

Она опубликовала в Instagram пост с фото, на котором сидит на коленях артиста и улыбается. Интересно, что Анастасия уже удалила его.

Половинкина подтвердила отношения с Островским

"Теперь официально", — загадочно написала Настя.

Впрочем, финалистка реалити-шоу от СТБ не добавила никаких деталей. Ранее они с Островским уже не раз делились совместным контентом, подогревая слухи о романе, но официально этого не подтверждали.

Анастасия Половинкина и Виталий Островский Фото: Instagram

Половинкина обратилась к Цимбалюку

"Я пока не комментирую все, что происходит в моей личной жизни. И этому меня научил проект "Холостяк", — сказала Настя в последнем интервью.

Интересно, что почти одновременно с постом-подтверждением романа появилась загадочная стори Насти со словами, обращенными к Цимбалюку.

"Тарас, я до сих пор не могу тебя забыть", — написала публично финалистка "Холостяка".

Впрочем, герой реалити не отреагировал на слова участницы, которую он не выбрал в финале (по крайней мере публично).

Половинкина обратилась к Цимбалюку Фото: Instagram

