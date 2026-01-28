Победительница "Холостяка" раскрыла пол первенца: что известно (видео)

Украинская блогерша и победительница 13-го сезона реалити "Холостяк", в котором главным героем был ветеран войны Александр "Терен" Будько, Инна Белень рассекретила пол своего первенца, который появится на свет уже в апреле.

Беременная впервые Инна и ее избранник Иван организовали гендер-пати, на которую пригласили самых близких. В Instagram Белень показала трогательное видео, на котором она вместе с избранником нажали на кнопку, которая "выдала" пол ребенка.

У Инны Белень будет девочка

Дым розового цвета означает, что у Инны через несколько месяцев родится девочка.

"Я до сих пор не могу поверить... Мы так тебя ждем", — подписала кадры будущая мама.

Интересно, что и Инна, и ее возлюбленный были уверены, что станут родителями мальчика. Перед важным моментом гостей расспрашивали, как они считают, кто родится у пары.

У Инны Белень будет девочка

О своей первой беременности блогерша публично рассказала на пост-шоу "Холостяка-14" с Тарасом Цимбалюком в главной роли. Они с Иваном познакомились еще в школе. Пара, которая станет родителями в апреле, обручилась, но свадьбу планирует сыграть чуть позже. Инна говорила, что хочет танцевать и пить шампанское на празднике, поэтому это будет уже после рождения ребенка.

Відео дня

Инна Белень с женихом Фото: Instagram

Белень стала известна после участия и победы в проекте "Холостяк-13" с Александром "Тереном" в главной роли. Пара была некоторое время вместе и даже съехалась. Впрочем, впоследствии в сети поговаривали, что на самом деле между ними отношений и не было. Об этом заявляла даже близкая подруга ветерана, блогерша Елена Мандзюк.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, сам "Терен" говорил, что общался с Белень после проекта, но не может назвать это близкими отношениями.