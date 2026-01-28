Переможниця "Холостяка" розкрила стать первістка: що відомо (відео)

Українська блогерка та переможниця 13-го сезону реаліті "Холостяк", у якому головним героєм був ветеран війни Олександр "Терен" Будько, Інна Бєлєнь, розсекретила стать свого первістка, який зʼявиться на світ уже у квітні.

Вагітна вперше Інна та її обранець Іван організували гендер-паті, на яку запросили найближчих. В Instagram Бєлєнь показала зворушливе відео, на якому вона разом з обранцем натиснули на кнопку, яка "видала" стать дитини.

В Інни Бєлєнь буде дівчинка

Дим рожевого кольору означає, що в Інни за кілька місяців народиться дівчинка.

"Я досі не можу повірити… Ми так на тебе чекаємо", — підписала кадри майбутня мама.

Цікави, що і Інна, і її коханий були впевнені, що стануть батьками хлопчика. Перед важливим моментом гостей розпитували, як вони вважають, хто народиться в пари.

Про свою першу вагітність блогерка публічно розповіла на пост-шоу "Холостяка-14" з Тарасом Цимбалюком у головній ролі. Вони з Іваном познайомилися ще у школі. Пара, яка стане батьками у квітні, заручилася, але весілля планує зіграти трохи пізніше. Інна казала, що хоче танцювати та пити шампанське на святі, тому це буде вже після народження дитини.

Інна Бєлєнь з нареченим Фото: Instagram

Бєлєнь стала відома після участі та перемоги в проєкті "Холостяк-13" з Олександром "Тереном" у головній ролі. Пара була певний час разом та навіть зʼїхалася. Втім, згодом у мережі подейкували, що насправді між ними стосунків і не було. Про це заявляла навіть близька подруга ветерана, блогерка Олена Мандзюк.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, сам "Терен" говорив, що спілкувався з Бєлєнь після проєкту, але не може назвати це близькими стосунками.