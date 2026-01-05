Переможниця "Холостяка" вагітна: що відомо про батька дитини (фото)

Переможниця "Холостяк 13", бізнесвумен Інна Бєлєнь, поділилася радісною новиною — вона вперше стане мамою. Про це Інна вперше повідомила під час постшоу "Холостяк. Життя після проєкту", з’явившись у студії разом зі своїм коханим, який і є батьком майбутньої дитини.

Саме Іван Яловенко нині перебуває поруч з Інною у важливий період її життя, розповіла Інна Бєлєнь.

Що відомо про стосунки Інни Бєлєнь

Пара не лише чекає на поповнення в родині, а й нещодавно оголосила про заручини.

За словами Інни, малюк має з’явитися на світ у квітні, однак стать дитини вона поки тримає в таємниці. Гендер-паті закохані планують влаштувати вже у січні.

Інна також зізналася, що офіційно пара ще не одружена. Весілля вони планують влітку.

"Хочу танцювати й пити шампанське", — з усмішкою зазначила майбутня мама, додавши, що після шлюбу візьме прізвище чоловіка.

Історія кохання Інни та Івана має давнє коріння. Вони познайомилися ще у школі в Харкові, але згодом їхні шляхи розійшлися. Після тривалого періоду життя Інни у Німеччині доля знову звела їх разом.

"Поруч зі мною моя людина. Якщо людям треба бути разом, вони один одного знайдуть знову", — підкреслила бізнесвумен.

Інна також заінтригувала підписників емоційним відео в Instagram. Ролик починається фразою "Ми більше не можемо бути вдвох", після чого показано нібито сварку пари. Та фінальні кадри розставляють усе на свої місця — закохані миряться, а Інна промовляє: "Тепер ми троє".

У підписі до відео вона додала: "Ця історія починалась з двох сердець. Але життя мало інший план. Цей шлях я проживатиму разом із вами".

Таким чином, батьком первістка Інни Бєлєнь є її коханий і наречений Іван Яловенко — людина, з якою її поєднує не лише кохання, а й спільна історія довжиною у роки.

Інна Бєлєнь: що про неї відомо

Бєлєнь стала відомою на всю країну після перемоги в шоу "Холостяк", де завоювала серце Олександра Будька ("Терен").

Після закінчення проєкту між ними справді були стосунки, проте на початку лютого 2025 року вони оголосили про розрив, а вже в травні Інна зізналася, що знову закохана.

У мережі подейкували, що насправді між ними стосунків і не було. Про це заявляла навіть близька подруга ветерана, блогерка Олена Мандзюк.

