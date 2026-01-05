Победительница "Холостяка" беременна: что известно об отце ребенка (фото)

Победительница "Холостяк 13", бизнесвумен Инна Белень, поделилась радостной новостью — она впервые станет мамой. Об этом Инна впервые сообщила во время постшоу "Холостяк. Жизнь после проекта", появившись в студии вместе со своим возлюбленным, который и является отцом будущего ребенка.

Именно Иван Яловенко сейчас находится рядом с Инной в важный период ее жизни, рассказала Инна Белень.

Что известно об отношениях Инны Белень

Пара не только ждет пополнения в семье, но и недавно объявила о помолвке.

По словам Инны, малыш должен появиться на свет в апреле, однако пол ребенка она пока держит в тайне. Гендер-пати влюбленные планируют устроить уже в январе.

Инна также призналась, что официально пара еще не замужем. Свадьбу они планируют летом.

"Хочу танцевать и пить шампанское", — с улыбкой отметила будущая мама, добавив, что после брака возьмет фамилию мужа.

Инна Белень с любимым Фото: instagram.com/innka_belen/

История любви Инны и Ивана имеет давние корни. Они познакомились еще в школе в Харькове, но впоследствии их пути разошлись. После длительного периода жизни Инны в Германии судьба снова свела их вместе.

"Рядом со мной мой человек. Если людям надо быть вместе, они друг друга найдут снова", — подчеркнула бизнесвумен.

Инна также заинтриговала подписчиков эмоциональным видео в Instagram. Ролик начинается фразой "Мы больше не можем быть вдвоем", после чего показана якобы ссора пары. Но финальные кадры расставляют все на свои места — влюбленные мирятся, а Инна говорит: "Теперь мы трое".

В подписи к видео она добавила: "Эта история начиналась с двух сердец. Но жизнь имела другой план. Этот путь я буду проживать вместе с вами".

Таким образом, отцом первенца Инны Белень является ее любимый и жених Иван Яловенко — человек, с которым ее объединяет не только любовь, но и общая история длиной в годы.

Инна Белень: что о ней известно

Белень стала известной на всю страну после победы в шоу "Холостяк", где завоевала сердце Александра Будько ("Терен").

После окончания проекта между ними действительно были отношения, однако в начале февраля 2025 года они объявили о разрыве, а уже в мае Инна призналась, что снова влюблена.

В сети поговаривали, что на самом деле между ними отношений и не было. Об этом заявляла даже близкая подруга ветерана, блогер Елена Мандзюк.

