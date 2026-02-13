"Тарас, я досі не можу тебе забути": фіналістка "Холостяка" заявила про свої почуття
Фіналістка 14-го сезону "Холостяка", головним героєм якого був актор Тарас Цимбалюк, Анастасія Половинкіна підтвердила стосунки зі співаком Віталієм Островським.
Вона опублікувала в Instagram допис з фото, на якому сидить на колінах артиста та посміхається. Цікаво, що Анастасія вже видалила його.
Половинкіна підтвердила стосунки з Островським
"Тепер офіційно", — загадково написала Настя.
Втім, фіналістка реаліті-шоу від СТБ не додала ніяких деталей. Раніше вони з Островським уже не раз ділилися спільним контентом, підігріваючи чутки про роман, але офіційно цього не підтверджували.
Половинкіна звернулася до Цимбалюка
"Я поки не коментую все, що відбувається в моєму особистому житті. І цьому мене навчив проєкт "Холостяк", — сказала Настя в останньому інтерв'ю.
Цікаво, що майже одночасно з постом-підтведженням роману зʼявилася загадкова сторі Насті зі словами, зверненими до Цимбалюка.
"Тарас, я досі не можу тебе забути", — написала публічно фіналістка "Холостяка".
Втім, герой реаліті не відреагував на слова учасниці, яку він не вибрав у фіналі (принаймні публічно).
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Переможниця 13-го сезону реаліті "Холостяк" Інна Бєлєнь розсекретила стать свого первістка.
- У мережі активно обговорювали можливі стосунки Половинкіної з українським співаком Віталієм Островським.
Крім того, Анастасія Половинкіна зізналася, що після зйомок "Холостяка" спілкується з головним героєм проєкту Тарасом Цимбалюком. Вони інколи бачаться та комунікують у телефонному режимі.