"Тарас, я досі не можу тебе забути": фіналістка "Холостяка" заявила про свої почуття

Фіналістка 14-го сезону "Холостяка", головним героєм якого був актор Тарас Цимбалюк, Анастасія Половинкіна підтвердила стосунки зі співаком Віталієм Островським.

Вона опублікувала в Instagram допис з фото, на якому сидить на колінах артиста та посміхається. Цікаво, що Анастасія вже видалила його.

Половинкіна підтвердила стосунки з Островським

"Тепер офіційно", — загадково написала Настя.

Втім, фіналістка реаліті-шоу від СТБ не додала ніяких деталей. Раніше вони з Островським уже не раз ділилися спільним контентом, підігріваючи чутки про роман, але офіційно цього не підтверджували.

Анастасія Половинкіна та Віталій Островський Фото: Instagram

Половинкіна звернулася до Цимбалюка

"Я поки не коментую все, що відбувається в моєму особистому житті. І цьому мене навчив проєкт "Холостяк", — сказала Настя в останньому інтерв'ю.

Цікаво, що майже одночасно з постом-підтведженням роману зʼявилася загадкова сторі Насті зі словами, зверненими до Цимбалюка.

"Тарас, я досі не можу тебе забути", — написала публічно фіналістка "Холостяка".

Втім, герой реаліті не відреагував на слова учасниці, яку він не вибрав у фіналі (принаймні публічно).

Половинкіна звернулася до Цимбалюка Фото: Instagram

