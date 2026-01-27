"Стратегія така": фіналістка "Холостяка-14" прокоментувала чутки про роман з співаком Островським

Анастасія Половинкіна після завершення проєкту продовжує привертати увагу публіки. У мережі активно обговорюють її можливі стосунки з українським співаком Віталієм Островським.

Причиною чуток стали спільні появи Половинкіної та Островського на публіці. У проєкті "Тур зірками" Анастасію прямо запитали, чи пов’язують її з артистом романтичні почуття, чи йдеться лише про піар. У відповідь вона дала стриманий коментар і наголосила, що знайома з Віталієм уже кілька років — ще до участі у телевізійному шоу.

За словами фіналістки, їхнє спілкування триває давно, однак після участі у "Холостяку" вона переглянула своє ставлення до публічності та більше не готова ділитися подробицями особистого життя на камеру.

"Ми були знайомі до проєкту десь, мабуть, роки три-чотири точно. Зараз ми спілкуємось, але більше про своє життя на камеру я не розповідаю", — пояснила Настя.

Відео дня

Половинкіна також зазначила, що зробила для себе певні висновки після участі у популярному реаліті й тепер обирає іншу стратегію комунікації з аудиторією. Вона додала, що коментуватиме особисте життя лише тоді, коли вважатиме це доречним, і не виключає, що може заговорити про нього перед заміжжям.

"Я просто зробила висновки. Тепер, коли буде що прокоментувати, я прокоментую. Так, тепер стратегія така", — з усмішкою додала Половинкіна.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Анастасія Половинкіна зізналася, що після зйомок "Холостяка" спілкується з головним героєм проєкту Тарасом Цимбалюком. Вони інколи бачаться та комунікують у телефонному режимі.

Фіналістка "Холостяка" нещодавно злетіла в кювет дорогою до Харкова.

Крім того, Тарас Цимбалюк поїхав зустрічати Новий 2026 рік до Буковелю. Там йому несподівано склала компанію Анастасія.