"Стратегия такая": финалистка "Холостяка-14" прокомментировала слухи о романе с певцом Островским

Анастасия Половинкина после завершения проекта продолжает привлекать внимание публики. В сети активно обсуждают ее возможные отношения с украинским певцом Виталием Островским.

Причиной слухов стали совместные появления Половинкиной и Островского на публике. В проекте "Тур звездами" Анастасию прямо спросили, связывают ли ее с артистом романтические чувства, или речь идет только о пиаре. В ответ она дала сдержанный комментарий и отметила, что знакома с Виталием уже несколько лет — еще до участия в телевизионном шоу.

По словам финалистки, их общение продолжается давно, однако после участия в "Холостяке" она пересмотрела свое отношение к публичности и больше не готова делиться подробностями личной жизни на камеру.

"Мы были знакомы до проекта где-то, наверное, года три-четыре точно. Сейчас мы общаемся, но больше о своей жизни на камеру я не рассказываю", — пояснила Настя.

Половинкина также отметила, что сделала для себя определенные выводы после участия в популярном реалити и теперь выбирает другую стратегию коммуникации с аудиторией. Она добавила, что будет комментировать личную жизнь только тогда, когда посчитает это уместным, и не исключает, что может заговорить о ней перед замужеством.

"Я просто сделала выводы. Теперь, когда будет что прокомментировать, я прокомментирую. Да, теперь стратегия такая", — с улыбкой добавила Половинкина.

