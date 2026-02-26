Цимбалюк писал Надин, но остался без ответа: "Прости, котик"

Победительница 14-го сезона романтического реалити "Холостяк" Надин Головчук рассказала, общается ли с главным героем шоу Тарасом Цимбалюком после съемок.

Оказалось, что актер предпринимал попытки связаться с Надин после своего скандального интервью и пост-шоу. Об этом модель из Хмельницкого рассказала в интервью Ксении Щербач накануне.

Тарас Цимбалюк связывался с Надин

По словам победительницы "Холостяка", разрыв с Тарасом дался ей нелегко, но она нашла силы закрыть эту главу и двигаться дальше.

"Спасибо, что это закончилось так и не пошло куда-то дальше. Да, мне было больно. Поболело. Был определенный период времени, когда это болело. Потом я эту книгу закрыла, отставила и поняла, что это не моя ответственность. Рассказывать все, чтобы кому-то доказать, не хочу. Я знаю, что было между нами. Если он посчитал нужным сделать так — это характеризует только его, не меня", — говорит Надин.

Более того, модель из Хмельницкого рассказала о попытках Тараса связаться с ней.

"До пост-шоу я думала, что мы останемся в хороших отношениях, потому что я не из тех людей, которые любят все "рубить", оставлять плохой след. Поэтому я ничего такого не говорила. А после Нового года получала голосовые сообщения, но я увидела, какое отношение ко мне было до пост-шоу, на пост-шоу, а после — прости, котик, у меня тоже есть свой характер. Поэтому я даже не слушала, я прочитала, чтобы человек видел, и все", — сказала победительница "Холостяка".

Надин добавила, что они не виделись с Тарасом после пост-шоу, но не исключает, что это может произойти.

Цимбалюк и Головчук встречались после "Холостяка" Фото: СТБ

"Холостяк-14" — финал сезона

В последнем выпуске "Холостяка" Тарас Цимбалюк сделал свой окончательный выбор — победительницей 14-го сезона стала модель из Хмельницкого Надин Головчук. А Анастасия Половинкина, проектный менеджер из Киева, которая работает в сфере милтека, за шаг до окончания шоу получила отказ.

Впрочем, на пост-шоу стало известно, что Тарас и Надин больше не вместе.

