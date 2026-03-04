Елена Светлицкая наконец ответила, крутит ли роман с Тарасом Цимбалюком (видео)

Украинская актриса театра и кино прокомментировала слухи о возможном романе с актером Тарасом Цимбалюком, которого называют одним из самых завидных холостяков страны. Артистка наконец ответила на вопрос, в отношениях ли они с Тарасом.

Вопрос актрисе задала блогер Ангелина Пичик. В ответ Светлицкая отметила, что сейчас не хочет публично обсуждать личное. Видео со Светлицкой появилось в Instagram.

"Вы знаете, когда я была замужем, я всегда показывала всю свою личную жизнь. Сейчас я хочу, чтобы все-таки личное оставалось личным. Поэтому — не комментирую эти слухи", — заявила Светлицкая.

В то же время актриса поделилась своим видением того, каким должен быть мужчина, с которым она могла бы строить отношения. По ее словам, ключевым в паре является взаимное чувство.

"Он должен быть любимым, в первую очередь. Главное, чтобы я его любила".

Відео дня

Кроме этого, Светлицкая рассказала о мотивационном совете, который недавно произвел на нее впечатление. По словам актрисы, она услышала его от священника в церкви.

"Священник в церкви сказал одну простую, но важную фразу: "Делай то, что должен. Каждое утро просыпайся, застилай кровать, умывайся, завтракай, займись спортом и делай маленькие шаги к своей мечте", — рассказала Елена.

