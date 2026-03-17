Наталка Денисенко прокоментувала чутки про роман Цимбалюка з Світлицькою: "Підходять одне одному"

Українська акторка висловилася про чутки щодо можливого роману між Оленою Світлицькою та Тарасом Цимбалюком. Вона не підтвердила інформацію, але зазначила, що позитивно ставиться до будь-якого вибору колеги.

Акторка раніше не раз підкреслювала, що має з Тарасом близькі дружні стосунки й сприймає його як брата. У коментарі для "Ранку у великому місті" вона уникла прямої відповіді на запитання, чи ділився з нею Цимбалюк подробицями особистого життя, проте дала зрозуміти, що підтримала б його у разі нових стосунків.

"Якщо дивитися на них окремо, то вони досить гарно підходять одне одному. Якщо так станеться, що у них складуться стосунки або сім’я — я буду цьому тільки рада. Ми з Тарасом друзі, у нас є особисті стосунки, щоб я не розказувала про все в інтерв’ю", — зазначила акторка.

Цимбалюк і Світлицька: що відомо про пару

Цимбалюк і Світлицька давно знайомі, часто проводять час у спільній компанії та разом грають у театральній виставі, що неодноразово ставало підставою для чуток про можливі романтичні стосунки. Зокрема, ще навесні 2025 року акторам уже приписували роман, коли їх нібито бачили разом на вулицях Львова, де вони трималися за руки. Водночас раніше акторка пояснювала, що їхнє тісне спілкування пов’язане з гастролями та спільною роботою в театрі, і заперечувала наявність роману.

Тарас Цимбалюк і Олена Світлицька

Крім того, подруга Цимбалюка Наталка Денисенко розповіла, чому розірвала 18-річну дружбу з Оленою Світлицькою.