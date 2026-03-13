Цимбалюк одразу після Світлицької дав свою відповідь, чи крутить з нею роман

Український актор висловився щодо розмов про можливі романтичні стосунки з акторкою Оленою Світлицькою. Однак артист вирішив не розкривати деталей свого особистого життя.

За словами Цимбалюка, він принципово не коментує приватні стосунки, доки вони не стають серйозними та стабільними. Про це він розказав у коментарі "Радіо.Люкс".

Актор пояснив, що готовий говорити про особисте лише тоді, коли у його житті з’являться довготривалі та надійні стосунки. У такому разі він не приховуватиме свою обраницю і відкрито розповість про неї публіці.

Поки ж Цимбалюк воліє залишати тему особистого життя поза публічним обговоренням.

Цимбалюк і Світлицька: що відомо про пару

Цимбалюк і Світлицька давно знайомі, часто проводять час у спільній компанії та разом грають у театральній виставі, що неодноразово ставало підставою для чуток про можливі романтичні стосунки. Зокрема, ще навесні 2025 року акторам уже приписували роман, коли їх нібито бачили разом на вулицях Львова, де вони трималися за руки. Водночас раніше акторка пояснювала, що їхнє тісне спілкування пов’язане з гастролями та спільною роботою в театрі, і заперечувала наявність роману.

