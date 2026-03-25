Білик відмовилася від ролі у серіалі Netflix: що сталося (фото)

Українська модель Катерина Білик відмовилася від участі у проєкті Netflix через неприйнятний для неї зміст сценарію. За її словами, запропонована роль не відповідала її цінностям та уявленню про образ сучасної жінки.

Білик отримала запрошення долучитися до серіалу, присвяченого так званій "східноєвропейській еліті", де сюжет поєднував кримінальні мотиви та провокаційний стиль життя героїв. Про це вона повідомила в інтерв’ю для каналу D1, де детально пояснила причини свого рішення.

Зйомки планували проводити у Чехії, Польщі та Словаччині, а сама модель розглядалася на одну з ролей. Вона навіть мала змогу особисто поспілкуватися з режисером і обговорити деталі сценарію.

Після ознайомлення з матеріалом Білик вирішила відмовитися від співпраці. Її обурило те, як у проєкті зображували жінок зі Східної Європи, зокрема українок.

"Я не хочу підтримувати чи популяризувати образ, який спотворює реальність про українок та жінок зі Східної Європи загалом. У мене інше бачення – сильна, розумна, самостійна жінка", – сказала вона.

Модель Катерина Білик Фото: Instagram

Що відомо про Катерину Білик

Модель і блогерка з досить великою аудиторією в соцмережах.

Переможниця титулу Miss Supranational Ukraine 2025 та учасниця міжнародного фіналу (увійшла в топ-12).

Представляла Україну на різних світових конкурсах краси.

Відома також соціальними ініціативами — наприклад, роздавала тисячі білих троянд у Києві як символ підтримки людей.

Активно підтримує благодійні проєкти та ЗСУ.

