Знімається в Москві: що відомо про доньку Сумської, яка збирала гроші на паспорт РФ (фото)

Старша дочка народної артистки України Ольги Сумської Антоніна Паперна, яка замовчує війну РФ, знялася в новому серіалі в Москві. Вона показала кадри своєї роботи.

Паперна розповіла, що знялася в російському серіалі "Твій дім". Фото зі зйомок вона поділилася в соцмережах у лютому.

Антоніна Паперна знімається в російських серіалах

Дочка Сумської запросила до перегляду картини в російській соцмережі VK.

"На VK video вже є перша серія нашого веселого серіалу "Твій дім". Всім приємного перегляду!" — написала Антоніна.

Цікаво, що доступ до її Instagram в Україні обмежено, тому просто так туди зайти не можна.

Антоніна Паперна знімається в російських серіалах Фото: Instagram

Де зараз Паперна

Це далеко не перша роль акторки українського походження в російських фільмах та серіалах. Паперна також знялася в мелодрамі "Холодна страва", серіалі "Постукай у мої двері в Москві", "Йду красиво", "Старе піаніно", "Стажери" та інші.

Дочка Ольги Сумської у 2015 році закінчила московський театральний інститут імені Бориса Щукіна і згодом почала працювати у Першій Студії Вахтангівського театру.

Напередодні Антоніна також показалася на червоній доріжці прем'єри російського фільму "Равіолі Олі" зі своїм чоловіком, російським актором Володимиром Ягличом. Понад десять років пара одружена та виховує двох дітей.

Паперна замовчує війну в Україні, залишаючись в РФ жити та працювати.

Антоніна Паперна з чоловіком Фото: Instagram

Що казала Сумська про російський паспорт дочки

У розмові з Катею Осадчою у 2014 році акторка казала, що її старша донька Антоніна змушена отримати російське громадянство, оскільки "дістати нормальну роботу з українським паспортом, навчаючись у Москві, нереально".

"Важко всім нам зараз. Сьогодні навіть ідеться про те, що Антоніна буде змінювати громадянство. Вона сьогодні цим займається. І я надіюсь, в неї буде паспорт громадянки Росії", — казала в березні 2014 року Ольга Сумська.

За словами народної артистки, Антоніна отримала вищу освіту в Україні, але не знайшла роботу.

"Поїхала шукати роботу і своє місце під сонцем в Росії. Хай їй там пощастить", — казала народна артистка.

Ба більше, пів мільйона рублів начебто треба було заплатити за отримання паспорта РФ.

Спростувала свої ж слова

Рівно через 10 років, у березні 2024 року, Ольга Сумська спростувала свої ж слова. За словами знаменитості, на відео слова, вирвані з контексту. Насправді начебто ні вона, ні Антоніна не платили ніяких грошей, щоб отримати російське громадянство.

"Ми тоді не розуміли, що під цим, що кожне слово має бути зваженим і контрольованим. Ніяких рублів ніхто не платив. Була ситуація, коли людям на той час 10 років тому треба було оформити паспорт і вони вдавалися до таких методів, але це не про мене і не про мою доньку. Вона українка з українським паспортом", — казала акторка.

Ольга Сумська з донькою Фото: olgasumska

Зокрема, Сумська неодноразово скаржилася на своє становище і казала, що її зрозуміють лише люди, які опинилися в такій самій ситуації.

"Це страшна драма в її житті, тому що людина в такій ситуації. Людина там вже перебуває понад 13 чи 14 років, вона заміжня жінка, у неї двоє дітей. Це дуже-дуже страшна тема для мене як для матері — усвідомлювати це і бути безпорадною. Я не можу ані повпливати, ані зарадити, лише любити. Вона мій первісток, моя доня", — казала акторка.

