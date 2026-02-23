Костюм за 10 тисяч: Ольга Сумська розповіла, скільки коштує її лук (відео)

Народна артистка України Ольга Сумська стала героїнею рубрики блогера Ніколаса Карми "Скільки коштує Look?" і відверто розповіла про свій гардероб та ставлення до віку. Акторка також поділилася труднощами з підбором одягу через високий зріст і назвала секрет власної гармонії.

Під час зустрічі Ольга Сумська зізналася, що підібрати одяг для неї – справжній квест через високий зріст. Про це вона сказала у відео, опублікованому в Instagram.

"Якщо я йду до магазину, я не можу собі підібрати ні піджак, ні брюки, тому що все коротке", – поскаржилася зірка.

Вона зауважила, що її розкішні образи для світських заходів разюче відрізняються від повсякденного вигляду під час гастролей, коли доводиться їздити автобусами чи потягами.

Елегантний костюм, у якому акторка з’явилася на зйомці, коштує близько 10 тисяч гривень, а стильна хустинка до нього — ще 1,5–2 тисячі гривень.

У розмові артистка нагадала, що цього року їй виповнюється 60 років.

"Я пишаюся своїм віком", – зазначила вона.

За словами Сумської, це "класний свідомий вік", адже за кордоном найбільше цінують досвідчених професіоналів.

На запитання блогера, чи вона щаслива, акторка відповіла впевнено ствердно. Головним секретом гармонії вона назвала вміння слухати себе: "Найголовніше, що я знайшла себе і нічого не треба боятися. Нікого не треба слухати, іти тільки туди, куди кличе серце".

