Костюм за 10 тысяч: Ольга Сумская рассказала, сколько стоит ее лук (видео)

Народная артистка Украины Ольга Сумская стала героиней рубрики блогера Николаса Кармы "Сколько стоит Look?" и откровенно рассказала о своем гардеробе и отношении к возрасту. Актриса также поделилась трудностями с подбором одежды из-за высокого роста и назвала секрет собственной гармонии.

Во время встречи Ольга Сумская призналась, что подобрать одежду для нее — настоящий квест из-за высокого роста. Об этом она сказала в видео, опубликованном в Instagram.

"Если я иду в магазин, я не могу себе подобрать ни пиджак, ни брюки, потому что все короткое", — пожаловалась звезда.

Она отметила, что ее роскошные образы для светских мероприятий разительно отличаются от повседневного вида во время гастролей, когда приходится ездить автобусами или поездами.

Элегантный костюм, в котором актриса появилась на съемке, стоит около 10 тысяч гривен, а стильный платок к нему — еще 1,5-2 тысячи гривен.

В разговоре артистка напомнила, что в этом году ей исполняется 60 лет.

Відео дня

"Я горжусь своим возрастом", — отметила она.

По словам Сумской, это "классный сознательный возраст", ведь за рубежом больше всего ценят опытных профессионалов.

На вопрос блогера, счастлива ли она, актриса ответила уверенно утвердительно. Главным секретом гармонии она назвала умение слушать себя: "Самое главное, что я нашла себя и ничего не надо бояться. Никого не надо слушать, идти только туда, куда зовет сердце".

