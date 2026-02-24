Снимается в Москве: что известно о дочери Сумской, которая собирала деньги на паспорт РФ (фото)

Старшая дочь народной артистки Украины Ольги Сумской Антонина Паперная, которая замалчивает войну РФ, снялась в новом сериале в Москве. Она показала кадры своей работы.

Паперная рассказала, что снялась в российском сериале "Твой дом". Фото со съемок она поделилась в соцсетях в феврале.

Антонина Паперная снимается в российских сериалах

Дочь Сумской пригласила к просмотру картины в российской соцсети VK.

"На VK video уже есть первая серия нашего веселого сериала "Твой дом". Всем приятного просмотра!" — написала Антонина.

Интересно, что доступ к ее Instagram в Украине ограничен, поэтому просто так туда зайти нельзя.

Антонина Паперная снимается в российских сериалах Фото: Instagram

Паперная снимается в российских сериалах Фото: Instagram

Дочь Сумской снимается в российских сериалах Фото: Instagram

Где сейчас Паперная

Это далеко не первая роль актрисы украинского происхождения в российских фильмах и сериалах. Паперная также снялась в мелодраме "Холодное блюдо", сериале "Постучи в мою дверь в Москве", "Иду красиво", "Старое пианино", "Стажеры" и другие.

Відео дня

Дочь Ольги Сумской в 2015 году окончила московский театральный институт имени Бориса Щукина и впоследствии начала работать в Первой Студии Вахтанговского театра.

Накануне Антонина также показалась на красной дорожке премьеры российского фильма "Равиоли Оли" со своим мужем, российским актером Владимиром Яглычем. Более десяти лет пара состоит в браке и воспитывает двоих детей.

Паперная замалчивает войну в Украине, оставаясь в РФ жить и работать.

Антонина Паперная с мужем Фото: Instagram

Что говорила Сумская о российском паспорте дочери

В разговоре с Катей Осадчей в 2014 году актриса говорила, что ее старшая дочь Антонина вынуждена получить российское гражданство, поскольку "получить нормальную работу с украинским паспортом, учась в Москве, нереально".

"Трудно всем нам сейчас. Сегодня даже речь идет о том, что Антонина будет менять гражданство. Она сегодня этим занимается. И я надеюсь, у нее будет паспорт гражданки России", — говорила в марте 2014 года Ольга Сумская.

По словам народной артистки, Антонина получила высшее образование в Украине, но не нашла работу.

"Поехала искать работу и свое место под солнцем в России. Пусть ей там повезет", — говорила народная артистка.

Более того, полмиллиона рублей вроде бы надо было заплатить за получение паспорта РФ.

Опровергла свои же слова

Ровно через 10 лет, в марте 2024 года, Ольга Сумская опровергла свои же слова. По словам знаменитости, на видео слова, вырванные из контекста. На самом деле якобы ни она, ни Антонина не платили никаких денег, чтобы получить российское гражданство.

"Мы тогда не понимали, что под этим, что каждое слово должно быть взвешенным и контролируемым. Никаких рублей никто не платил. Была ситуация, когда людям в то время 10 лет назад надо было оформить паспорт и они прибегали к таким методам, но это не про меня и не про мою дочь. Она украинка с украинским паспортом", — говорила актриса.

Ольга Сумская с дочерью Фото: olgasumska

В частности, Сумская неоднократно жаловалась на свое положение и говорила, что ее поймут только люди, которые оказались в такой же ситуации.

"Это страшная драма в ее жизни, потому что человек в такой ситуации. Человек там уже находится более 13 или 14 лет, он замужняя женщина, у него двое детей. Это очень-очень страшная тема для меня как для матери — осознавать это и быть беспомощной. Я не могу ни повлиять, ни помочь, только любить. Она мой первенец, моя дочь", — говорила актриса.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ольга Сумская рассказала о своем гардеробе и отношении к возрасту

Актриса заговорила об отсутствии света. А украинцы вспомнили, что дочь артистки живет в РФ и платит там налоги, спонсируя войну против Украины.

Кроме того, Сумская впервые публично рассказала, как изменила своему первому мужу Евгению Паперному с Виталием Борисюком, за которого впоследствии вышла замуж и до сих пор состоит в браке.