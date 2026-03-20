Втратила все: колись неперевершена дівчина Бонда у 90 років стала відлюдницею (фото)

Швейцарська акторка Урсула Андресс, яка увійшла в історію як перша "дівчина Бонда", у свої 90 років веде самітницький спосіб життя та переживає складний період після фінансового краху. Світову славу їй принесла роль Гані Райдер у фільмі "Доктор Ноу" (1962), де вона з’явилася з моря у знаменитому білому бікіні. Саме цей образ зробив акторку іконою та відкрив їй двері до Голлівуду.

Після прориву Андресс отримала премію "Золотий глобус" як найкраща нова акторка. У 1967 році вона знову повернулася до "бондіани", зігравши Веспер Лінд у пародійному фільмі "Казино Рояль". Попри шалений успіх у молодості, нині життя акторки суттєво змінилося. Вона мешкає між Римом та швейцарським Гштаадом, уникаючи публічності та світських заходів, пише Hello!

Життя після слави

Ще у 2001 році Андресс відверто говорила про свою кар’єру: "Це бікіні зробило мене успішною. Воно дало мені свободу, гроші, владу. Але мене ніколи по-справжньому не бачили — лише моє тіло".

90-річна акторка Урсула Андресс Фото: Hello

Зірка, яка мала гучні романи з відомими чоловіками та народила сина від актора Гаррі Гемліна, останні десятиліття живе далеко від Голлівуду — фактично як відлюдниця.

Втратила мільйони через менеджера

Нещодавно акторка знову опинилася в центрі уваги через гучний фінансовий скандал. Вона подала кримінальну заяву проти свого колишнього менеджера Еріка Фреймонда, якого звинувачує у привласненні коштів.

За словами Андресс, за кілька років вона втратила близько 16 мільйонів фунтів стерлінгів — майже весь свій статок, який оцінювався у 18 мільйонів.

Акторка розповіла: "Вісім років мене обманювали та використовували мою довіру. Вони розраховували на мій вік. Це мене спустошило".

Вона також зізналася, що через ситуацію страждає від тривожності та безсоння: "Це відчуття безпорадності нестерпне — воно мене знищує".

Розслідування триває

Представники акторки підтвердили, що йдеться про масштабну шахрайську схему. Наразі справу розслідують судові органи кантону Во у Швейцарії.

Через розслідування Андресс утримується від подальших коментарів.

