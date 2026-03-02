Зірці "Джеймса Бонда" Денієлу Крейґу — 58. Як змінився головний красень світу (фото)

Сьогодні, 2 березня, день народження святкує Денієл Крейґ — актору виповнилося 58. Йому під силу втілити практично будь-який образ — уважного детектива, секретного агента або ж звабника.

Фокус з цієї нагоди пригадує, де знімався актор-іменинник та як змінилася його зовнішність через роки.

Як змінився Денієл Крейґ

Денієл Роутон Крейґ — англійський актор. Найбільше відомий роллю агента 007 Джеймса Бонда (2006—2021). З 2019 року іменинник грає приватного детектива Бенуа Бланка в серії детективних фільмів "Ножі наголо". Крейґ — номінант на премії "Золотий глобус", "Вибір критиків", Гільдії кіноакторів США за головну роль у драмі "Квір" (2024).

Актор відомий своїм класичним "Бонд-луком": коротке волосся, різкі риси обличчя і спортивна фігура. Цей образ зробив британця одним з найпривабливіших чоловіків Голлівуду.

Наразі у свої 50-і у Крейґа помітно сивіє волосся і більш зрілий вигляд.

Денієл Крейґ Фото: Instagram

Денієл Крейґ помітно сивіє Фото: Instagram

Зокрема, Денієл Крейґ іноді експериментує зі стилем — відрощує волосся.

Денієл Крейґ у "Казино Рояль" Фото: Instagram

Денієл Крейґ Фото: Instagram

Роль Джеймса Бонда

Іменинник зіграв агента 007 у п’яти фільмах з 2006 по 2021 рік. Після "Не час помирати" (його останній Бонд-фільм) Денієл відійшов від цієї ролі і зараз активно будує кар’єру поза Бондом, беручи складніші та різноманітні ролі.

Трампліном до всесвітньої популярності стала роль агента 007 Джеймса Бонда у фільмі "Казино Рояль". Цікаво, що після тривалого кастингу на роль Бонда продюсери серіалу вибрали саме Денієла Крейґа, а рішення викликало неоднозначний відгук серед шанувальників франшизи: люди звертали увагу на його невідповідність образу Бонда (світле волосся, блакитні очі, зріст нижче 185 см, "зайва" м'язистість).

Але попри хейт, 17 листопада 2006 року відбулася прем'єра "Казино Рояль", де головну роль зіграв Крейґ. Потім актор знявся у двох наступних фільмах бондіани: "Квант милосердя", що вийшла на екрани в 2008 році, та "Координати "Скайфолл"" (2012). У 2015 році вийшов ще один фільм, у якому іменинник зіграв Джеймса Бонда — "Спектр".

Денієл Крейґ Фото: Instagram

Денієл Крейґ у молодості Фото: Instagram

Особисте життя "Бонда"

Британський актор відомий любовʼю до приватності особистого життя. З 2011 року він одружений на акторці Рейчел Вайс, з якою виховує спільну доньку, яка народилася у 2018 році. В іменинника також є старша донька Елла від першого шлюбу з Фіоною Лаудон (1992–1994).

З Рейчел Вайс актор почав зустрічатися в грудні 2010 року після спільної участі в роботі над трилером "Будинок мрії", у якому Крейґ і Вайс зіграли сімейну пару. На весіллі були присутні тільки 4 гостя, зокрема Елла Крейґ і чотирирічний син Рейчел — Генрі.

