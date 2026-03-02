Звезде "Джеймса Бонда" Дэниелу Крейгу — 58. Как изменился главный красавец мира (фото)

Сегодня, 2 марта, день рождения празднует Дэниел Крейг — актеру исполнилось 58. Ему под силу воплотить практически любой образ — внимательного детектива, секретного агента или же обольстителя.

Фокус по этому случаю вспоминает, где снимался актер-именинник и как изменилась его внешность спустя годы.

Как изменился Дэниел Крейг

Дэниел Роутон Крейг — английский актер. Больше всего известен ролью агента 007 Джеймса Бонда (2006-2021). С 2019 года именинник играет частного детектива Бенуа Бланка в серии детективных фильмов "Ножи наголо". Крейг — номинант на премии "Золотой глобус", "Выбор критиков", Гильдии киноактеров США за главную роль в драме "Квир" (2024).

Актер известен своим классическим "Бонд-луком": короткие волосы, резкие черты лица и спортивная фигура. Этот образ сделал британца одним из самых привлекательных мужчин Голливуда.

Сейчас в свои 50-е у Крейга заметно седеют волосы и он выглядит более зрелым.

Дэниел Крейг Фото: Instagram

Дэниел Крейг заметно седеет Фото: Instagram

В частности, Дэниел Крейг иногда экспериментирует со стилем — отращивает волосы.

Дэниел Крейг в "Казино Рояль" Фото: Instagram

Дэниел Крейг Фото: Instagram

Роль Джеймса Бонда

Именинник сыграл агента 007 в пяти фильмах с 2006 по 2021 год. После "Не время умирать" (его последний Бонд-фильм) Дэниел отошел от этой роли и сейчас активно строит карьеру вне Бонда, беря более сложные и разнообразные роли.

Трамплином к всемирной известности стала роль агента 007 Джеймса Бонда в фильме "Казино Рояль". Интересно, что после длительного кастинга на роль Бонда продюсеры сериала выбрали именно Дэниела Крейга, а решение вызвало неоднозначный отклик среди поклонников франшизы: люди обращали внимание на его несоответствие образу Бонда (светлые волосы, голубые глаза, рост ниже 185 см, "лишняя" мускулистость).

Но несмотря на хейт, 17 ноября 2006 года состоялась премьера "Казино Рояль", где главную роль сыграл Крейг. Затем актер снялся в двух следующих фильмах бондианы: "Квант милосердия", вышедшей на экраны в 2008 году, и "Координаты "Скайфолл"" (2012). В 2015 году вышел еще один фильм, в котором именинник сыграл Джеймса Бонда — "Спектр".

Дэниел Крейг Фото: Instagram

Дэниел Крейг в молодости Фото: Instagram

Личная жизнь "Бонда"

Британский актер известен любовью к приватности личной жизни. С 2011 года он женат на актрисе Рэйчел Вайс, с которой воспитывает общую дочь, родившуюся в 2018 году. У именинника также есть старшая дочь Элла от первого брака с Фионой Лаудон (1992-1994).

С Рэйчел Вайс актер начал встречаться в декабре 2010 года после совместного участия в работе над триллером "Дом мечты", в котором Крейг и Вайс сыграли семейную пару. На свадьбе присутствовали только 4 гостя, в том числе Элла Крейг и четырехлетний сын Рэйчел — Генри.

