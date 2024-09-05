Дэниел Крейг показал в Венеции красавицу-жену (видео)

На Венецианском кинофестивале актер представил фильм, изобилующий откровенными сценами однополой любви.

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Исполнитель роли Джеймса Бонда, британский актер Дэниэл Крейг, и его жена, актриса Рэйчел Вайс посетили премьеру фильма "Квир" на 81-м Венецианском кинофестивале, представ на красной дорожке в очень гламурных образах, пишет The Express Tribune.

56-летний Крейг, который недавно волосы, был одет в белый костюм и коричневые туфли. Брутальности образу придавали солнцезащитные очки и легкая небритость.

А вот Рэйчел стала настоящей королевой вечера, буквально сверкая в платье в синем платье Atelier Versace, покрытом тысячами пайеток. На создание сложной вышивки бисером и украшений у мастеров ушло более 100 часов.

Структурированный корсет подчеркнул фигуру актрисы, создавая точеный силуэт, а контрастный шлейф добавил ансамблю ощущение драматизма и движения.

Последним штрихом к образу Вайс стал набор украшений Boucheron, которые добавили роскоши и изысканности и без того потрясающему наряду.

"Квир" — картина Луки Гуаданьино, основанная на новелле Уильяма Берроуза. Крейг играет американского эмигранта Уильяма Ли. Ли живет дешево и лениво в Мехико после Второй мировой войны, ошивается по барам, пьет, принимает наркотики и знакомится с парнями. Мужчина испытывает страстную одержимость Джином (Дрю Старки), красивым американцем, который, кажется, натурал, но его влечет к Ли.

Вместе они отправляются в странный отпуск в Южную Америку, потому что Ли хочет попробовать легендарный галлюциноген яге, или аяуаску, потому что он слышал, что он дает потребителю телепатические способности, и он хочет узнать, что Джин на самом деле думает и чувствует по отношению к нему.

Первые обзоры подчеркнули откровенный характер сцен фильма. Директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера похвалил игру британского актера, назвав ее "выступлением всей жизни", и намекнул на потенциальную номинацию актера на "Оскар".

Ранее Фокус писал, почему Дэниел Крейг предлагал "убить" Джеймса Бонда.