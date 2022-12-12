Дэниел Крейг рассказал, почему предлагал "убить" Джеймса Бонда

По словам Крейга, он не думал, что первый фильм с его участием будет настолько успешным.

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54-летний британский актер Дэниел Крейг, прославившийся ролью Джеймса Бонда, признался, что в 2006 году, после выхода первого шпионского фильма со своим участием "Казино Рояль", понял, что хочет смерти агента 007. От этом он рассказал в интервью Sunday Times Culture.

По словам звезды, он был уверен, что его игра затянется не более, чем на одну картину, и не ожидал продержаться во франшизе 15 лет.

"Я уезжал с берлинской премьеры "Казино Рояль" с Барбарой Брокколи. Я искренне думал, что снимусь в одном фильме о Бонде, и тогда все закончится. Но к тому времени мы уже знали, что попали в точку. Я осознал масштаб этого, поэтому я сказал Барбаре: "Сколько еще? Три? Четыре?" Она сказала: "Четыре!" Я сказал: "Хорошо. Тогда я могу убить его?" Она сказала да", – рассказал Крейг. Несмотря на соглашение, Дэниел вернулся для съемок пятого фильма "Не время умирать" 2021 года, но признал, что планирование смерти Бонда нужно было держать в секрете, потому что боссы студии не были в восторге от идеи убить культового персонажа.

"Я сказал: "Все. Я больше не хочу". Если мы убьем Бонда, мы сможем начать заново. Думаю, Барбара тоже так думала. Но, благослови их Боже, студия, MGM, была типа: "О чем ты говоришь? Ты что, в своем уме?" Было нежелание. Так что на самом деле нам пришлось делать это тайно", – продолжил актер.

В фильме Бонд погиб в результате взрыва после того, как решил остаться на острове после преднамеренного заражения биологическим оружием, что означало бы, что он никогда больше не сможет прикасаться к своей возлюбленной, доктору Мадлен Суонн, которую играет Леа Сейду, или к их дочери, и Дэниел чувствовал, что это был правильный способ красивой уйти.

"Настоящая трагедия – это когда у тебя нет абсолютно никакого выбора. Мы должны были найти способ сделать его смерть без выбора.

[ + – ] Крейг получил свою звезду на Аллее славы в Голливуде Фото: Getty Images

"Это был самый счастливый момент в жизни Бонда, потому что он нашел именно то, что искал. Как и все на Земле, он просто искал любви", – подчеркнул Крейг.

Ранее Дэниел обращался к устаревшим сюжетным линиям о Джеймсе Бонде из прошлых фильмов франшизы, например, к идее гламурных одноразовых так называемых девушек Бонда:

"Конечно, многое из того, что происходило в предыдущих фильмах, сейчас вызывает сомнения… в разные времена, но мы не хотели терять суть в новом фильме. Это все еще фильм о Бонде. Мне дали свободу действий, чтобы я мог влиять на нее, но я никогда не забывал об этом. У нас могут быть все ключевые элементы и вещи, которые люди любили на протяжении многих лет, но вы адаптируетесь. Одна из моих главных целей – все персонажи, особенно женщины, должны быть блестящими и правдоподобными".

Дэниел также рассказал, что его переполняли эмоции, когда он снимал свою последнюю сцену в роли Бонда.

"Пришли все — все начальники отделов пришли, и я подумал: "О Боже, я должен произнести речь, это мой самый страшный кошмар". Все это само собой вышло. Все эти люди, с которыми я хожу на работу каждый день, особенно в этом фильме, коллективные усилия были настолько огромными и так много значили для меня, что все вложили эту тяжелую работу — вот по чему я буду очень скучать".

Напомним, Дэниел Крейг получил то же звание, что и его герой из фильма, а также был награжден орденом из рук принцессы Анны.