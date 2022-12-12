Денієл Крейґ розповів, чому пропонував "вбити" Джеймса Бонда

За словами Крейґа, він не думав, що перший фільм за його участю буде настільки успішним.

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54-річний британський актор Денієл Крейґ, який прославився роллю Джеймса Бонда, зізнався, що у 2006 році, після виходу першого шпигунського фільму за участю "Казино Рояль", зрозумів, що хоче смерті агента 007. Про це він розповів в інтерв'ю Sunday Times. .

За словами зірки, він був упевнений, що його гра затягнеться не більше ніж на одну картину, і не очікував протриматися у франшизі 15 років.

"Я їхав з берлінської прем'єри "Казино Рояль" з Барбарою Брокколі. Я щиро думав, що знімуся в одному фільмі про Бонда, і тоді все закінчиться. Але на той час ми вже знали, що потрапили в крапку. Я усвідомив масштаб цього, тому я сказав Барбарі: Скільки ще? Три? Чотири?" Вона сказала: "Чотири!" Я сказав: "Добре. Тоді я можу вбити його?" Вона сказала: "Так", — розповів Крейґ. Незважаючи на угоду, Денієл повернувся для зйомок п'ятого фільму "Не час помирати" 2021 року, але визнав, що планування смерті Бонда потрібно було тримати в секреті тому, що боси студії не були в захваті від ідеї вбити культового персонажа.

"Я сказав: "Все. Я більше не хочу. Якщо ми вб'ємо Бонда, ми зможемо почати заново. Думаю, Барбара теж так думала. Але, благослови їх Боже, студія, MGM, була на кшталт: "Про що ти говориш? Ти що, у своєму розумі?" Було небажання. Тож насправді нам довелося робити це таємно", — продовжив актор.

У фільмі Бонд загинув у результаті вибуху після того, як вирішив залишитися на острові після навмисного зараження біологічною зброєю, що означало б, що він ніколи більше не зможе торкатися своєї коханої, лікарки Мадлен Суонн, яку грає Леа Сейду, або до їхньої дочки, і Денієл відчував, що це був правильний спосіб гарно піти.

Справжня трагедія – це коли ти не маєш абсолютно ніякого вибору. Ми повинні були знайти спосіб зробити його смерть без вибору.

[ + – ] Крейґ отримав свою зірку на Алеї слави у Голлівуді Фото: Getty Images

"Це був найщасливіший момент у житті Бонда тому, що він знайшов саме те, що шукав. Як і все на Землі, він просто шукав кохання", — наголосив Крейґ.

Раніше Денієл звертався до застарілих сюжетних ліній про Джеймса Бонда з минулих фільмів франшизи, наприклад, до ідеї гламурних одноразових так званих дівчат Бонда:

"Звичайно, багато з того, що відбувалося в попередніх фільмах, зараз викликає сумніви… у різні часи, але ми не хотіли втрачати суть у новому фільмі. Це все ще фільм про Бонда. Мені дали свободу дій, щоб я міг впливати на неї, але я ніколи не забував про це. У нас можуть бути всі ключові елементи та речі, які люди любили протягом багатьох років, але ви адаптуєтеся. Одна з моїх головних цілей – усі персонажі, особливо жінки, мають бути блискучими та правдоподібними".

Денієл також розповів, що його переповнювали емоції, коли він знімав свою останню сцену у ролі Бонда.

"Прийшли всі — всі начальники відділів прийшли, і я подумав: "О Боже, я повинен вимовити промову, це мій найстрашніший кошмар". Все це само собою вийшло. Всі ці люди, з якими я ходжу на роботу кожен день, особливо в цьому фільмі колективні зусилля були настільки величезними і так багато означали для мене, що всі вклали цю важку роботу — ось чому я дуже сумуватиму".

Нагадаємо, Деніел Крейг отримав те ж звання, що його герой з фільму, а також був нагороджений орденом з рук принцеси Анни.