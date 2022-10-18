Денієл Крейґ отримав орден із рук принцеси Анни

Актор отримав нагороду за заслуги у кіно і театрі.

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54-річний британський актор Денієл Крейґ став кавалером Ордена Святого Михайла та Святого Георгія, як і його культовий персонаж Джеймс Бонд. Нагороду він отримав з рук принцеси Анни на знак визнання його визначного внеску в кіно і театр, повідомляється на сайті Букінгемського палацу.

Крейґ знявся в останніх п'яти фільмах про Бонда, починаючи з 2006 року. Останньою картиною з його участю стала серія під назвою "Не час помирати", яка вийшла на великі екрани 2021 року. Також, Крейґ знявся разом із королевою Єлизаветою II у скетчі, присвяченому відкриттю Олімпійських ігор 2012 року у Лондоні.

Орден Святого Михайла і Святого Георгія був заснований в 1818 принцом-регентом (пізніше Георгом IV) після наполеонівських війн на знак визнання служби громадян Мальти та Іонічних островів. Пізніше його було змінено, щоб охопити всіх британських громадян, які живуть або працюють за кордоном, і забезпечити більше визнання їхніх заслуг.

Таким орденом був нагороджений і знаменитий агент 007 із романів Яна Флемінга у 1953 році. Цей момент описаний у книзі "З Росії з любов'ю". За сюжетом цей орден вручається найкращим секретним агентам тільки при виході на пенсію.

Минулого року перед прем'єрою "Не час помирати" Денієла було призначено почесним командувачем Королівського флоту. Це ще одне звання, яке має кіногерой.

Окрім Крейґа, орденами Британської Імперії з рук принцеси Анни були відзначені режисер, продюсер і сценарист Пол Грінграсс, який зняв кілька голлівудських блокбастерів, зокрема три фільми франшизи про Борна і "Капітан Філліпс" (2013), дворазовий золотий медаліст Олімпіади-2020 у Токіо Джеймс Гай, шестиразовий чемпіон світу з тріатлону Джонні Браунлі, який має повний комплект олімпійських медалей, та інші.

Нагадаємо, Денієл Крейґ з'явився на публіці зі своєю 30-річною дочкою.