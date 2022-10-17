Рідкісний кадр: Денієл Крейґ з'явився на публіці з красунею-дочкою

Елла — дочка Денієла Крейґа від шлюбу з акторкою Фіоною Лаудон. Батьки розлучилися, коли дівчинці було лише два роки.

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54-річний британський актор Денієл Крейґ відвідав прем'єру фільму "Ножі наголо: Скляна цибуля" на вечорі закриття Лондонського кінофестивалю, а компанію на червоній доріжці йому склала 30-річна Елла Крейґ, дочка "агента 007".

На заході Крейґ позував в елегантному темно-синьому костюмі, мало чим відрізняючись від свого найзнаменитішого кіногероя. Його дочка одягла довгу чорну сукню з глибоким вирізом і туфлі на високих підборах тілесного кольору. Образ вона доповнила парою великих сережок-кілець. Волосся вона розчесала на прямий проділ і залишила розпущеним.

[ + – ] Денієл Крейґ із дочкою Фото: татуировки

Елла — акторка, модель, знаменитість і телеведуча. Вона знімалася у фільмах "Техас-роуд", "Людоїд" і "Травма — машина часу". Вона народилася в шлюбі Денієла Крейґа й актриси Фіони Лаудон. Її батьки розлучилися через два роки після весілля, коли дівчинка була ще зовсім маленькою, і її виховувала мати.

У 17 років Елла переїхала в Массачусетс, де навчалася в школі-інтернаті, після закінчення якої вступила в Нью-Йоркський університет, щоб вивчати театр і акторську майстерність. У дівчини були проблеми з психічним здоров'ям і депресія, через що вона покинула коледж лише через рік після вступу. Крім того, протягом усієї її боротьби з депресією її сім'я дуже підтримувала її та дбала про кожну її потребу.

Дівчина робить кар'єру на акторській ниві й останнім часом усе частіше з'являється перед камерами.

Нагадаємо, два роки тому Денієл Крейґ розповів, що має намір позбавити своїх дітей спадщини.