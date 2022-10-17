Редкий кадр: Дэниел Крейг появился на публике с красавицей-дочерью

Элла – дочь Дэниела Крейга от брака с актрисой Фионой Лаудон. Родители развелись, когда девочке было всего два года.

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54-летний британский актер Дэниел Крейг посетил премьеру фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица" на вечере закрытия Лондонского кинофестиваля, а компанию на красной дорожке ему составила 30-летняя Элла Крейг, дочь "агента 007".

На мероприятии Крейг позировал в элегантном темно-синем костюме, мало чем отличаясь от своего самого знаменитого киногероя. Его дочь надела длинное черное платье с глубоким вырезом и туфли на высоком каблуке телесного цвета. Образ она дополнила парой больших сережек-колец. Волосы она расчесала на прямой пробор и оставила распущенными.

[ + – ] Дэниел Крейг с дочерью Фото: Getty

Элла – актриса, модель, знаменитость и телеведущая. Она снималась в фильмах "Техас-роуд", "Людоед" и "Травма – машина времени". Она родилась в браке Дэниела Крейга и актрисы Фионы Лаудон. Ее родители развелись через два года после свадьбы, кода девочка была еще совсем маленькой, и ее воспитывала мать.

В 17 лет Элла переехала в Массачусетс, где училась в школе-интернате, после окончания которой поступила в Нью-Йоркский университет, чтобы изучать театр и актерское мастерство. У девушки были проблемы с психическим здоровьем и депрессия, из-за чего она бросила колледж всего через год после поступления. Кроме того, на протяжении всей ее борьбы с депрессией ее семья очень поддерживала ее и заботилась о каждой ее потребности.

Девушка делает карьеру на актерском поприще и в последнее время все чаще появляется перед камерами.

Напомним, два года назад Дэниел Крейг рассказал, что собирается лишить своих детей наследства.