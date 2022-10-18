Дэниел Крейг получил орден из рук принцессы Анны

Актер получил награду за заслуги перед кино и театром.

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54-летний британский актер Дэниел Крейг стал кавалером Ордена Святого Михаила и Святого Георгия, как и его культовый персонаж Джеймс Бонд. Награду он получил из рук принцессы Анны в знак признания его выдающегося вклада в кино и театр, сообщается на сайте Букингемского дворца.

Крейг снялся в последних пяти фильмах о Бонде, начиная с 2006 года. Последней картиной с его участием стала серия под названием "Не время умирать", которая вышла на большие экраны в 2021 году. Более того, Крейг снялся вместе с королевой Елизаветой II в скетче, посвященном открытию Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

Орден Святого Михаила и Святого Георгия был основан в 1818 году принцем-регентом (позже Георгом IV) после наполеоновских войн в знак признания службы граждан Мальты и Ионических островов. Позже он был изменен, чтобы охватить всех британских граждан, живущих или работающих за границей, и обеспечить большее признание их заслуг.

Таким орденом был награжден и знаменитый агент 007 из романов Яна Флеминга в 1953 году. Этот момент описан в книге "Из России с любовью". По сюжету, этот орден вручается лучшим секретным агентам только при выходе на пенсию.

В прошлом году, перед премьерой "Не время умирать" Дэниел был назначен почетным командующим Королевским флотом. Это еще одно звание, которое имеет его киногерой.

Кроме Крейга, орденами Британской Империи из рук принцессы Анны были отмечены режиссер, продюсер и сценарист Пол Гринграсс, снявший несколько голливудских блокбастеров, в том числе три фильма франшизы о Борне и "Капитан Филлипс" (2013), шестикратный чемпион мира по триатлону Джонни Браунли, двукратный золотой медалист Олимпиады-2020 в Токио Джеймс Гай, триатлонист Джонни Браунли, у которого есть полный комплект олимпийских медалей, и другие.

Напомним, Дэниел Крейг появился на публике со своей 30-летней дочерью.