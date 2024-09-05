Деніел Крейг показав у Венеції красуню-дружину (відео)

На Венеціанському кінофестивалі актор представив фільм, що рясніє відвертими сценами одностатевого кохання.

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Виконавець ролі Джеймса Бонда, британський актор Деніел Крейг, і його дружина, акторка Рейчел Вайс відвідали прем'єру фільму "Квір" на 81-му Венеціанському кінофестивалі, поставши на червоній доріжці в дуже гламурних образах, пише The Express Tribune.

56-річний Крейг, який нещодавно зачесався, був одягнений у білий костюм і коричневі туфлі. Брутальності образу додавали сонцезахисні окуляри та легка неголеність.

А ось Рейчел стала справжньою королевою вечора, буквально виблискуючи в сукні в синій сукні Atelier Versace, вкритій тисячами паєток. На створення складної вишивки бісером і прикрас у майстрів пішло понад 100 годин.

Структурований корсет підкреслив фігуру актриси, створюючи витончений силует, а контрастний шлейф додав ансамблю відчуття драматизму і руху.

Останнім штрихом до образу Вайс став набір прикрас Boucheron, які додали розкоші і вишуканості і без того приголомшливому вбранню.

"Квір" — картина Луки Гуаданьїно, заснована на новелі Вільяма Берроуза. Крейг грає американського емігранта Вільяма Лі. Лі живе дешево і ліниво в Мехіко після Другої світової війни, вештається по барах, п'є, вживає наркотики і знайомиться з хлопцями. Чоловік відчуває пристрасну одержимість Джином (Дрю Старкі), красивим американцем, який, здається, натурал, але його тягне до Лі.

Разом вони вирушають у дивну відпустку до Південної Америки, бо Лі хоче спробувати легендарний галюциноген яге, або аяуаску, бо він чув, що він дає споживачеві телепатичні здібності, і він хоче дізнатися, що Джин насправді думає та почувається по відношенню до нього.

Перші огляди підкреслили відвертий характер сцен фільму. Директор Венеціанського кінофестивалю Альберто Барбера похвалив гру британського актора, назвавши її "виступом усього життя", і натякнув на потенційну номінацію актора на "Оскар".

Раніше Фокус писав, чому Деніел Крейг пропонував "убити" Джеймса Бонда.