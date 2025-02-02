От Шона Коннери до Дэниела Крейга: топ 10 фильмов о Джеймсе Бонде (видео)

За более чем 60 лет существования бондианы агента британской разведки сыграли шестеро актеров. По книгам Яна Флеминга сняли уже более 20 фильмов, а критики оценили их по-разному.

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За приключениями агента под прикрытием 007 Джеймса Бонда зрители следят с 60-х годов. Уже вышло более 20 фильмов по книгам писателя Яна Флеминга. Фокус советует лучшие из них, учитывая рейтинги критиков и зрителей (IMDb и Rotten Tomatoes).

"Голдфингер" — IMDb: 7.7, RT: 99%

Один из лучших классических фильмов 1964 года о Бонде с Шоном Коннери, который первым примерил на себя роль агента 007. Именно здесь появляется культовый автомобиль Aston Martin DB5.

Трейлер фильма "Голдфингер"

"Из России с любовью" — IMDb: 7.4, RT: 97%

Британская разведка MI6 получает информацию, что советская шифровальная машина Lektor может оказаться в руках врагов. Агент Джеймс Бонд (Шон Коннери) отправляется в Стамбул, чтобы украсть устройство. В этом ему помогает советский агент Татьяна Романова (Даниэла Бьянки), которая считает, что работает на свою страну, но на самом деле ее использует преступная организация SPECTRE.

"На секретной службе Ее Величества" - IMDb: 6.7, RT: 81%

Единственный фильм с Джорджем Лезенби. Только в этом фильме Бонд женится, однако конец может огорчить фанатов франшизы.

"Шпион, который меня любил" - IMDb: 7.0, RT: 81%

Один из лучших фильмов с Роджером Муром, с эффектными сценами и культовым злодеем. События разворачиваются в одном из северных морей, откуда исчезает подводная лодка, принадлежащая Советскому союзу.

На операцию отправляют спецагентку Анну Амасову. Ее цель — найти чертежи по обнаружению тайных подводных лодок. Аналогичное задание получает агент 007.

Трейлер фильма "Шпион, который меня любил"

"Только для ваших глаз" — IMDb: 6.8, RT: 73%

Меньше фантастики, больше реалистичного шпионского экшна. Джеймс Бонд повиснет на одной руке над пропастью, прокатится вместе с красавицей на бобслее и примет участие в подводной борьбе.

"Искры из глаз" — IMDb: 6.7, RT: 74%

Серьезный и мрачный Бонд (Тимоти Далтон) с более реалистичным сюжетом. В этой части бондианы события разворачиваются с молниеносной скоростью, перенося зрителя то на скалу Гибралтар, где агенту британской разведки нужно проникнуть на радарную установку, то в Чехословакию. Впоследствии Бонд должен выяснить, кто поставляет оружие наркобарону и террористам Афганистана.

"Лицензия на убийство" - IMDb: 6.6, RT: 79%

Самый жестокий фильм Бондианы, который опередил свое время. Феликс Лайтер, близкий друг и коллега агента 007, женится. Впрочем, вскоре его молодую жену убивают, а самого Феликса бросают в бассейн с акулами, парень выжил, но теперь изуродован навсегда. За этим стоит наркобарон Франц Санчес, который сбежал из тюрьмы. Теперь Бонду нужно отомстить за близких людей.

"Золотой глаз" - IMDb: 7.2, RT: 80%

В главной роли уже Пирс Броснан. В фильме "Золотой глаз" Джеймс Бонд отправляется в Россию. Ему необходимо найти террористов, захвативших космическое оружие, которое в руках недоброжелателей может превратиться в большое зло.

Трейлер фильма "Золотой глаз"

"Казино Рояль" - IMDb: 8.0, RT: 94%

Один из лучших шпионских триллеров XXI века, где Бонд не только борется против зла, но и проживает личную потерю. В главных ролях Дэниел Крейг и Ева Грин.

Трейлер фильма "Казино Рояль"

"Скайфолл" — IMDb: 7.8, RT: 92%.

Визуально роскошный и драматически мощный фильм с глубокой историей Джеймса Бонда. Саундтреком стала одноименная песня Адель. Также вы по-другому для себя откроете Хавьера Бардема.

Трейлер фильма "Скайфолл"

Напомним, звезда фильмов о Джеймсе Бонде имеет проблемы со здоровьем.

Также Фокус писал о новом Джеймсе Бонде в исполнении Аарона Тейлора-Джонсона.