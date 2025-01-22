Звезда фильмов о Джеймсе Бонде слепнет: Джуди Денч нужен помощник

Приводящую к потере зрения болезнь у легендарной актрисы диагностировали еще в 2012 году. Она не отчаялась и снималась в кино, но недуг прогрессировал и теперь Джуди Денч не может гулять сама.

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Британская актриса, 90-летняя Джуди Денч, прославившаяся ролями в фильмах Джеймсе Бонде, отказывается появляться на светских мероприятиях и гулять одной. Причиной стала возрастная болезнь макулодистрофия, приводящая к потере зрения. Об этом сообщило издание Variety.

В "Бондиане" Джуди Денч сыграла роль М, главу британской секретной службы MИ-6. Псевдоним "M" придумал автор романов о шпионе Ян Флеминг, взяв первую букву имени реально существовавшего главы разведслужбы Мэнсфилда Смита-Камминга.

"Кто-то всегда будет рядом со мной. Мне это необходимо, я ничего не вижу. Я могу на что-то наткнуться или упасть", — сказала обладательница премии "Оскар".

Болезнь у Денч диагностировали в 2012 году, но актриса не отчаялась и продолжала сниматься в кино. Денч помогали бороться с болезнью ее друзья: читали ей тексты, пока она не запомнит их.

В 2023 году из-за потери зрения стало практически невозможно учить реплики. А в июне прошлого года Денч завершила кинокарьеру, так как недуг стал прогрессировать.

"Нет, больше никаких проектов. Я больше не вижу", — говорила тогда Джуди.

Фокус ранее писал о странном подарке Джуди Денч на Рождество от благотворительной компании ShelterBox. Легендарной актрисе прислали откровенные красные стринги.

Напомним, Джуди Денч попала в курьезную ситуацию, когда поздравляла с днем рождения канадского актера Криса Логана. В момент звонка по приложению FaceTime она была в ванной комнате.