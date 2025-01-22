Зірка фільмів про Джеймса Бонда сліпне: Джуді Денч потрібен помічник

Хворобу, що призводить до втрати зору, у легендарної акторки діагностували ще 2012 року. Вона не зневірилася і знімалася в кіно, але недуга прогресувала і тепер Джуді Денч не може гуляти сама.

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Британська акторка, 90-річна Джуді Денч, яка прославилася ролями у фільмах про Джеймса Бонда, відмовляється з'являтися на світських заходах і гуляти на самоті. Причиною стала вікова хвороба макулодистрофія, що призводить до втрати зору. Про це повідомило видання Variety.

У "Бондіані" Джуді Денч зіграла роль М, главу британської секретної служби МІ-6. Псевдонім "M" придумав автор романів про шпигуна Ян Флемінг, взявши першу літеру імені глави розвідслужби Менсфілда Сміта-Каммінга, який реально існував.

"Хтось завжди буде поруч зі мною. Мені це необхідно, я нічого не бачу. Я можу на щось наштовхнутися або впасти", — сказала володарка премії "Оскар".

Хворобу в Денч діагностували 2012 року, але акторка не зневірилася і продовжувала зніматися в кіно. Денч допомагали боротися з хворобою її друзі: читали їй тексти, поки вона не запам'ятає їх.

У 2023 році через втрату зору стало практично неможливо вчити репліки. А в червні минулого року Денч завершила кінокар'єру, оскільки недуга стала прогресувати.

"Ні, більше ніяких проєктів. Я більше не бачу", — говорила тоді Джуді.

Фокус раніше писав про дивний подарунок Джуді Денч на Різдво від благодійної компанії ShelterBox. Легендарній актрисі надіслали відверті червоні стрінги.

Нагадаємо, Джуді Денч потрапила в курйозну ситуацію, коли вітала з днем народження канадського актора Кріса Логана. У момент дзвінка через додаток FaceTime вона була у ванній кімнаті.