Від Шона Коннері до Денієла Крейґа: топ 10 фільмів про Джеймса Бонда (відео)

За понад 60 років існування бондіани агента британської розвідки зіграли шестеро акторів. За книгами Яна Флемінга зняли вже понад 20 фільмів, а критики оцінили їх по-різному.

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За пригодами агента під прикриттям 007 Джеймса Бонда глядачі стежать з 60-х років. Уже вийшло понад 20 фільмів за книгами письменника Яна Флемінга. Фокус радить кращі з них, зважаючи на рейтинги критиків і глядачів (IMDb та Rotten Tomatoes).

"Голдфінгер" – IMDb: 7.7, RT: 99%

Один із найкращих класичних фільмів 1964 року про Бонда з Шоном Коннері, який першим приміряв на себе роль агента 007. Саме тут з’являється культовий автомобіль Aston Martin DB5.

Трейлер фільму "Голдфінгер"

"З Росії з любов’ю" – IMDb: 7.4, RT: 97%

Британська розвідка MI6 отримує інформацію, що радянська шифрувальна машина Lektor може опинитися в руках ворогів. Агент Джеймс Бонд (Шон Коннері) вирушає до Стамбула, щоб вкрасти пристрій. У цьому йому допомагає радянська агентка Тетяна Романова (Даніела Бʼянкі), яка вважає, що працює на свою країну, але насправді її використовує злочинна організація SPECTRE.

"На секретній службі Її Величності" – IMDb: 6.7, RT: 81%

Єдиний фільм із Джорджем Лезенбі. Лише в цьому фільмі Бонд одружиться, проте кінець може засмутити фанатів франшизи.

"Шпигун, який мене кохав" – IMDb: 7.0, RT: 81%

Один із найкращих фільмів з Роджером Муром, з ефектними сценами та культовим лиходієм. Події розгортаються в одному з північних морів, звідки зникає підводний човен, що належить Радянському союзу.

На операцію відправляють спецагентку Анну Амасову. Її мета — знайти креслення по виявленню таємних підводних човнів. Аналогічне завдання отримує агент 007.

Трейлер фільму "Шпигун, який мене кохав"

"Тільки для ваших очей" – IMDb: 6.8, RT: 73%

Менше фантастики, більше реалістичного шпигунського екшну. Джеймс Бонд повисне на одній руці над прірвою, прокотиться разом з красунею на бобслеї і візьме участь у підводній боротьбі.

"Іскри з очей" – IMDb: 6.7, RT: 74%

Серйозний і похмурий Бонд (Тімоті Далтон) із більш реалістичним сюжетом. У цій частині бондіани події розгортаються з блискавичною швидкістю, переносячи глядача то на скелю Гібралтар, де агенту британської розвідки потрібно проникнути на радарну установку, то в Чехословаччину. Згодом Бонд повинен з'ясувати, хто поставляє зброю наркобарону і терористам Афганістану.

"Ліцензія на вбивство" – IMDb: 6.6, RT: 79%

Найжорстокіший фільм Бондіани, який випередив свій час. Фелікс Лайтер, близький друг і колега агента 007, одружується. Втім, незабаром його молоду дружину вбивають, а самого Фелікса кидають в басейн з акулами, хлопець вижив, але тепер понівечений назавжди. За цим стоїть наркобарон Франц Санчес, який втік з в'язниці. Тепер Бонду потрібно помститися за близьких людей.

"Золоте око" – IMDb: 7.2, RT: 80%

У головній ролі вже Пірс Броснан. У фільмі "Золоте око" Джеймс Бонд відправляється в Росію. Йому необхідно знайти терористів, які захопили космічну зброю, яка в руках недоброзичливців може перетворитися на велике зло.

Трейлер фільму "Золоте око"

"Казино Рояль" – IMDb: 8.0, RT: 94%

Один із найкращих шпигунських трилерів XXI століття, де Бонд не лише бореться проти зла, а й проживає особисту втрату. У головних ролях Денієл Крейґ та Єва Грін.

Трейлер фільму "Казино Рояль"

"Скайфолл" – IMDb: 7.8, RT: 92%

Візуально розкішний і драматично потужний фільм із глибокою історією Джеймса Бонда. Саундтреком стала однойменна пісня Адель. Також ви по-іншому для себе відкриєте Хавʼєра Бардема.

Трейлер фільму "Скайфолл"

Нагадаємо, зірка фільмів про Джеймса Бонда має проблеми зі здоровʼям.

Також Фокус писав про нового Джеймса Бонда у виконанні Аарона Тейлора-Джонсона.