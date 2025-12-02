"Я більше не бачу": легенда кіно 90-х не впізнає людей

90-річна британська акторка Джуді Денч, зірка "бондіани", майже втратила зір і більше не впізнає людей. Через вікову макулярну дегенерацію вона інколи звертається до незнайомців, думаючи, що знає їх.

Про це оскароносна знаменитість розповіла для ITV, пояснюючи, чому відійшла від акторської кар’єри. Останній фільм з Денч вийшов у 2022 році.

Джуді Денч сліпне

"Я більше не бачу. У мене, знаєте… оте. Зараз я вже нікого не впізнаю. Я не бачу телевізор, не можу читати", — зізналася акторка.

У 2023 році Джуді Денч розповідала на шоу Грема Нортона, що через проблеми із зором їй стало важко вивчати ролі, оскільки вона має фотографічну пам’ять. Попри це, акторка намагається не втрачати почуття гумору. Вона зізналася, що під час постановки "Зимової казки" з Кеннетом Брана актор зауважив, що колега виголошує фінальну промову, дивлячись в інший бік.

Відео дня

"Я покладаюся на людей, які підкажуть мені!" — сказала Джуді Денч.

Джуді Денч Фото: Instagram

Хто така Джуді Денч

Джуді Денч — британська акторка, чия кар’єра охоплює більше ніж пів століття й поєднує театр, телебачення та кіно. Вона з’явилася на світ 9 грудня 1934 року в місті Йорк, і вже в молодості стало зрозуміло, що перед нею — шлях великої драматичної акторки. Її перші великі ролі були на сцені: ще наприкінці 1950-х вона грала Офелію в "Гамлеті" в театрі Old Vic, і критики одразу відзначили, що в ній є особлива глибина та природність.

Світове кіно відкрило Джуді Денч для мільйонів у 1990-х роках. Коли вона з’явилася в ролі М — керівниці Джеймса Бонда — у фільмі "Золоте око", вона миттєво перевизначила цей образ, зробивши його жорстким, мудрим і водночас людяним.

Неймовірний прорив стався після виходу фільму "Закоханий Шекспір", де вона зіграла королеву Єлизавету I. Попри дуже короткий хронометраж, її роль виявилася настільки сильною, що принесла їй "Оскар"

У 1988 році вона отримала титул дами, одну з найвищих почесних відзнак у Великій Британії.

Джуді Денч у фільмі про Джеймса Бонда

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Хворобу, що призводить до втрати зору, у легендарної акторки діагностували ще 2012 року. Вона не зневірилася і знімалася в кіно, але недуга прогресувала і тепер Джуді Денч не може гуляти сама.

Зірка екрану потрапила в курйозну ситуацію, коли вітала з днем народження канадського актора Кріса Логана.

Фокус раніше писав про дивний подарунок акторці на Різдво від благодійної компанії ShelterBox.