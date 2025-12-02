"Я больше не вижу": легенда кино 90-х не узнает людей

90-летняя британская актриса Джуди Денч, звезда "бондианы", почти потеряла зрение и больше не узнает людей. Из-за возрастной макулярной дегенерации она иногда обращается к незнакомцам, думая, что знает их.

Об этом оскароносная знаменитость рассказала для ITV, объясняя, почему отошла от актерской карьеры. Последний фильм с Денч вышел в 2022 году.

Джуди Денч слепнет

"Я больше не вижу. У меня, знаете... то. Сейчас я уже никого не узнаю. Я не вижу телевизор, не могу читать", — призналась актриса.

В 2023 году Джуди Денч рассказывала на шоу Грэма Нортона, что из-за проблем со зрением ей стало трудно изучать роли, поскольку она имеет фотографическую память. Несмотря на это, актриса старается не терять чувство юмора. Она призналась, что во время постановки "Зимней сказки" с Кеннетом Брана актер заметил, что коллега произносит финальную речь, глядя в другую сторону.

"Я полагаюсь на людей, которые подскажут мне!" — сказала Джуди Денч.

Джуди Денч Фото: Instagram

Кто такая Джуди Денч

Джуди Денч — британская актриса, чья карьера охватывает более полувека и сочетает театр, телевидение и кино. Она появилась на свет 9 декабря 1934 года в городе Йорк, и уже в молодости стало понятно, что перед ней — путь большой драматической актрисы. Ее первые большие роли были на сцене: еще в конце 1950-х она играла Офелию в "Гамлете" в театре Old Vic, и критики сразу отметили, что в ней есть особая глубина и естественность.

Мировое кино открыло Джуди Денч для миллионов в 1990-х годах. Когда она появилась в роли М — руководительницы Джеймса Бонда — в фильме"Золотой глаз", она мгновенно переопределила этот образ, сделав его жестким, мудрым и одновременно человечным.

Невероятный прорыв произошел после выхода фильма"Влюбленный Шекспир", где она сыграла королеву Елизавету I. Несмотря на очень короткий хронометраж, ее роль оказалась настолько сильной, что принесла ей "Оскар"

В 1988 году она получила титул дамы, одну из самых высоких почетных наград в Великобритании.

Джуди Денч в фильме о Джеймсе Бонде

