Потеряла все: непревзойденная девушка Бонда в 90 лет стала отшельницей (фото)

Швейцарская актриса Урсула Андресс, которая вошла в историю как первая "девушка Бонда", в свои 90 лет ведет затворнический образ жизни и переживает сложный период после финансового краха. Мировую славу ей принесла роль Гани Райдер в фильме "Доктор Ноу" (1962), где она появилась с моря в знаменитом белом бикини. Именно этот образ сделал актрису иконой и открыл ей двери в Голливуд.

После прорыва Андресс получила премию "Золотой глобус" как лучшая новая актриса. В 1967 году она снова вернулась в "бондиану", сыграв Веспер Линд в пародийном фильме "Казино Рояль". Несмотря на огромный успех в молодости, сейчас жизнь актрисы существенно изменилась. Она живет между Римом и швейцарским Гштаадом, избегая публичности и светских мероприятий, пишет Hello!

Жизнь после славы

Еще в 2001 году Андресс откровенно говорила о своей карьере: "Это бикини сделало меня успешной. Оно дало мне свободу, деньги, власть. Но меня никогда по-настоящему не видели — только мое тело".

90-летняя актриса Урсула Андресс Фото: Hello

Звезда, которая имела громкие романы с известными мужчинами и родила сына от актера Гарри Хэмлина, последние десятилетия живет вдали от Голливуда — фактически как отшельница.

Потеряла миллионы из-за менеджера

Недавно актриса снова оказалась в центре внимания из-за громкого финансового скандала. Она подала уголовное заявление против своего бывшего менеджера Эрика Фреймонда, которого обвиняет в присвоении средств.

По словам Андресс, за несколько лет она потеряла около 16 миллионов фунтов стерлингов — почти все свое состояние, которое оценивалось в 18 миллионов.

Актриса рассказала: "Восемь лет меня обманывали и использовали мое доверие. Они рассчитывали на мой возраст. Это меня опустошило".

Она также призналась, что из-за ситуации страдает от тревожности и бессонницы: "Это ощущение беспомощности невыносимо — оно меня уничтожает".

Расследование продолжается

Представители актрисы подтвердили, что речь идет о масштабной мошеннической схеме. Сейчас дело расследуют судебные органы кантона Во в Швейцарии.

Из-за расследования Андресс воздерживается от дальнейших комментариев.

Фокус вспоминал, где еще снимался актер, который имел роль Джеймса Бонда, и как изменилась его внешность спустя годы.

Легендарный суперкар Бонда возвращают в производство через полвека.

Кроме того, 90-летняя британская актриса Джуди Денч, звезда "бондианы", почти потеряла зрение и больше не узнает людей.